史書華被爆出軌「一堆人幫打氣」　她問：加油什麼？繼續搞下去？

▲盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

判決書內容指出，網紅「盾牌牙醫」史書華被前妻控告出軌，和治療師張偉倩發展婚外情，還互傳鹹濕對話。事後史書華發文回應，並對社會大眾、張女士致歉，底下則有不少人留言喊加油。對此，網紅陳沂不禁發文詢問，「加油什麼？搞外遇太棒了，繼續搞下去嗎？」

網紅「盾牌牙醫」史書華被前妻控告出軌，和治療師張偉倩發展婚外情，還互傳鹹濕對話，如「你很期待有小書華嗎」、「那這樣沒體力在山上愛愛」、「我真的很會口交嗎」等語。新北地院法官審理後，判處張女應賠償20萬元。全案可上訴。

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針對此事，史書華昨（7日）晚透過臉書發聲，向判決書中提及的張女士致歉，「對於法院在審理過程中採信變造內容作為判決依據，我深感遺憾並且支持張女士上訴」。同時，因個人家庭議題占用公眾資源，史書華也向社會大眾致歉，「但這不會影響我正在推動的事情，也不會改變我的初衷」。

貼文一出，底下網友刷一排「加油」。還有網友表示，「謝謝你第一時間的回應！這些人的目的是什麼大家都懂！全面罷免加油」、「辛苦了，看到新聞真的有嚇到，現在看到你的聲明終於放心了！加油」、「加油！已開始攻擊和分化具有代表性、影響力的青鳥和台派們了，希望大家加油」。

陳沂後來就在臉書上發文表示，史書華跟社會道歉、跟張女道歉，「唯獨就是沒有跟真正被他傷害的前妻道歉。甚至還抹紅前妻是中共同路人，被邪教組織洗腦還家暴他」。

看到眾人的加油，陳沂也不禁拋問，「加油什麼？搞外遇太棒了，繼續搞下去嗎？」同時點名女權團體，「當女性受害的時候，你們在哪裡？當女性被渣男汙衊的時候，還有人大喊渣男加油！」這個社會讓她覺得扭曲又諷刺。