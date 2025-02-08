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他點出「史書華聲明」1問題：所以可以外遇？　前妻已委請律師蒐證

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝） 

▲盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

判決書內容指出，網紅「盾牌牙醫」史書華被前妻控告出軌，和治療師張偉倩發展婚外情。史書華昨（7日）晚在臉書表示，前妻長期沉浸源自中國的某宗教組織，影響他們的家庭和親子關係，因此2023年協議離婚。對此，台北市議員侯漢廷就點出邏輯上的問題，直言「人與禽獸的差異，在於道德」。

被爆出軌後，史書華在臉書上發文表示，他要向判決書提及的張女士致歉，「對於法院在審理過程中採信變造內容作為判決依據，我深感遺憾並且支持張女士上訴」。接著他透露，他長期以來對家庭資訊保密，是為了避免他們的隱私被曝光，即使他手上有證據證明他遭受不當對待，但他從未公開討論或攻擊前妻。

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史書華指出，「我的前妻長期沉浸某個特定源自中國的宗教組織，組織的意識形態明顯影響了她的觀點，也間接影響了我們的家庭與親子關係」，最後，他在2023年10月協議離婚。這些年來，他選擇低調處理家庭問題，不等於傷害不存在，發出此聲明之後，他不會再對該判決或私人領域進一步說明。

對於史書華的聲明，侯漢廷今天發文點出，「『我的前妻長期沉浸某個特定源自中國的宗教組織，組織的意識形態明顯影響了她的觀點。』所以我可以外遇，劈腿是一種抗中保台，阻止我外遇就是中共打壓肉慾自由。」

接著侯漢廷「照樣造句」，說「這是一種邏輯上的滑坡謬誤」，當青鳥力挺史書華，未來若發生其他事情，也不要覺得青鳥不會挺，「人與禽獸的差異，在於道德」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「比喻得好極了」、「外遇外出新高度」、「有邏輯感的分析」、「明明就是管不住自己，哪來那麼多理由」、「有錯都是別人的錯啦」、「就是自己合理化」、「若依照這種邏輯， 做什麼壞事都可以用中國打壓來合理化」。

針對史書華的說法，前妻郭月庭昨日透過律師回應，稱自己只是平凡的媽媽和普通的基督徒，感謝法官賜予公正裁判，還她期待已久的正義。她也說，史書華的聲明可知對方毫無悔意，還為了自己的面子汙衊她。

不過郭月庭說，這其實就史書華一貫的行徑，每次被指控就轉移焦點，史書華的聲明已涉及刑事誹謗責任，已委請律師蒐證並處理。

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