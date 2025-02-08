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轟史書華聲明講得像「抗中偷吃」　黃揚明曝判決書「有趣巧合」

▲▼ 罷免團體送件。（圖／記者湯興漢攝）

▲罷免立委葉元之領銜人史書華。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

罷免藍委葉元之領銜人、網紅「盾牌牙醫」史書華近日爆出外遇爭議，史書華則發出聲明指出，前妻長期沈浸源自中國的宗教組織，影響家庭，這不會影響他正在推動的事情，也不會改變初衷。對此，媒體人黃揚明今（8日）指出，判決書外遇對話的日期110年3月18日，就是太陽花學運7周年，而史書華就是太陽花出身的牙醫。他也批評，不要什麼都無限上綱，好像講得一副他是民主外遇、抗中偷吃，如果宗教來自中國都能成為外遇的理由，實在很難想像。

黃揚明於節目《週末大爆卦》表示，判決書網路上都查得到，法院是公開資訊，裡面有一段自己覺得很有趣，不是說對話，而是日期，判決書記載「被告與史書華110年3月15日至3月21日間互稱「寶貝」等親密對話，其中被告於110年3月18日表示醫師請我驗孕、醫師很大聲說你一個月吃兩次事後藥、你很期待有小書華嗎等語」，重點是這個110年3月18日，這是什麼日子？太陽花學運7周年。

黃揚明指出，史書華是太陽花學運出身的牙醫，「盾牌牙醫」的稱號就是因為太陽花學運，沒想到外遇被抓包的時間點也剛好在318周年，自己覺得滿巧的。

黃揚明表示，有些人用人設崩壞形容這件事，但其實史書華從來就不是一個高道德的代表，另外，更有趣的一件事情，史書華昨天秀出的家暴驗傷單，驗傷的時間點，其實就在史書華元配發現外遇的前一天。

黃揚明說，這當然是他們的家務事，但關鍵還是在於史書華為什麼要用抗中的理由解釋？史書華稱「太太信仰來自中國的宗教組織」，這讓人很納悶，因為史書華元配的律師稱元配家都是虔誠基督徒，所以基督徒有哪些教派是中國的？應該在台灣很難找到吧？

黃揚明再說，自己覺得史書華不要什麼東西都無限上綱，好像講得一副他是民主外遇、抗中偷吃，這是什麼道理，難道今天要把元配貼上中共同路人的標籤嗎？可見碰到爭議就用這樣的方式處理，已經成為他們的膝反射，這是自己覺得最可悲的。

最後，黃揚明強調，不管如何，史書華自己利用側翼角色成為公眾人物，現在爆發醜聞，當然就該道歉，但還是第一次看到外遇是用抗中的理由來合理化，不論史書華還是元配、小三都是在醫界，大家都是高知識份子，應該要用高素質方式回應，不需要動不動就提抗中，如果宗教來自中國這都能成為外遇的理由，實在是很難想像，自己覺得大部分民眾都沒辦法接受。

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