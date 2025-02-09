2025埔里森林逐燈祭點燈　「金蛇百倍」燈區迎新年氣勢磅礡

▲「2025埔里森林逐燈祭」今晚正式開幕點燈。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮公所舉辦為期9天的「2025埔里森林逐燈祭」，今晚正式開幕點燈，地母廟、天旨宮間全長約1.8公里的「哲學之路」在各式燈籠、燈飾營造下別具風情；因今年是農曆蛇年，鎮公所也特別採用白色風管、多樣埔里紙布，以線條造型與夜間燈光搭配，營造金蛇盤繞迎新春的吉祥意象，讓人大飽眼福。

開幕活動傍晚5時於地母廟停車場登場，邀請喜裂克文化藝術團等團體進行精彩演出，鎮長廖志城及與會議員、代表、里長共同以象徵傳承的竹火把點亮燈區；另元宵節將至，鎮公所也免費送出800個限量精美雕刻竹燈，吸引不少民眾不畏寒流低溫、早早排隊索取，並暢遊「哲學之路」賞燈。

鎮公所介紹，今年「哲學之路」總計營造29個光點，自地母廟端進入不久即見「金蛇百倍」燈區的金蛇盤旋夜空、氣勢磅礡，製作材質為白色風管、內部設置燈飾點綴，緊接著「紙織布森林」則結合在地紙織布工藝，同樣呼應蛇年主題，以線條造型，呈現光影流轉之美；以工藝聞名的「中寮之藝」工作室首度獲邀參與，透過自然素材編織的裝置藝術規劃「中寮之藝-飛鳥、石鏡、吾構Light」燈區，並融入暨大學生共同創作成果；還有可愛造型的埔里吉祥物「噗哩」霓虹燈，成為老少咸宜的拍照打卡熱點。

此外，今年也有800顆鎮民繪製燈籠組成的巨大貪食蛇燈籠牆，讓步道旁的農業灌溉水圳也映照出美麗光影；社區長輩則以竹簍彩繪創造獨特造型燈籠；精心雕刻的80組竹燈，融合傳統工藝與現代美學；還有廖珮如等藝術家、社區居民、學子以北宋清明上河圖為創作發想，共同協力完成「連續畫」的大型創作，令人驚豔，也增添許多在地元素風格；長笛音樂家謝志偉也率枇杷社區「不老樂團」、「古典室內樂集」於現場進行演出，更添視覺、聽覺享受。

鎮公所提醒，「埔里森林逐燈祭」從今天起至16日，每天傍晚5時至晚間10時點燈，陪伴民眾共度新春與元宵佳節，建議開車、騎車民眾可將車輛停放地母廟停車場，由地母廟端徒步進入燈區觀賞，天旨宮出口端則提供接駁車服務，服務時間下午4時30分至晚間10時，人滿即發車。