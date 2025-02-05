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藝群醫美集團快速展店　第18家藝群文心診所台中開幕

▲藝群醫學美容集團的第18家分院，也是台中市的第3家分院，「藝群文心診所」於2月5日在台中捷運文心中清站附近開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團的第18家分院，也是台中市的第3家分院，「藝群文心診所」於2月5日在台中捷運文心中清站附近開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

醫學美容產業蓬勃發展，藝群醫學美容集團的第18家分院，也是台中市的第3家分院，「藝群文心診所」於2月5日在台中捷運文心中清站附近開幕。

▲藝群醫學美容集團的第18家分院，也是台中市的第3家分院，「藝群文心診所」於2月5日在台中捷運文心中清站附近開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在醫美行業中，醫學知識與技術的更新速度極快。藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師表示，藝群集團奉行「以醫學知識為核心」來進行快速展店，王正坤醫師長期撰寫醫學美容書籍與醫學論文來培訓醫師，也常常出國參加國際醫學會議，吸收歐美新知，這些醫學知識可以提供更高品質的醫美服務，也成為快速展店的重要基石。

▲藝群醫學美容集團的第18家分院，也是台中市的第3家分院，「藝群文心診所」於2月5日在台中捷運文心中清站附近開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台中市的商業與人口發展迅速，為醫美診所的拓展提供了良好的條件。連鎖店的選址策略，都會重視捷運站附近的地理區域，因為捷運站周邊人流密集，商業氛圍濃厚，大幅增加顧客的便利性。藝群醫美集團落實捷運經濟學，藝群文心診所位於台中捷運文心中清站出口，方便民眾就醫。因為藝群品牌的高知名度，藝群文心診所開幕日即吸引大批人潮排隊。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年，在台大醫院景福館連續擔任2屆的台灣醫用雷射光電學會理事長，是台灣數千名醫師的老師。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與18家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。

▲藝群醫學美容集團的第18家分院，也是台中市的第3家分院，「藝群文心診所」於2月5日在台中捷運文心中清站附近開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝群文心診所是藝群醫美集團在台中市的第3家分院，隨著同一個地區的分院診所數量增加到3家以上，藝群在台中地區擁有更多醫師與護理師的人力，可以充分發揮台中3家不同診所之間的醫師人力互相支援，更靈活地調度各種人力，免除缺乏醫師的困擾，提供更穩定的醫療服務，提高整體效率。

▲藝群醫學美容集團的第18家分院，也是台中市的第3家分院，「藝群文心診所」於2月5日在台中捷運文心中清站附近開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師指出，對於醫學美容產業而言，以醫學知識為核心的展店策略可以帶來良好的口碑，而口碑是重要的關鍵成功因素，可以加速開創企業版圖。此次藝群醫學美容集團的第18家診所的開幕，象徵著品牌不僅可以依賴醫學知識持續擴展，也透過知識傳承，為醫美產業培育更多優秀人才。

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