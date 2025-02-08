民眾黨主席補選政見會登場　蔡壁如遲到、黃國昌別「KP徽章」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨主席補選政見會登場　蔡壁如姍姍來遲、黃國昌別「KP徽章」

▲▼民眾黨代理主席黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨代理主席黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席補選預計15日進行投票，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，黨中央排定在8日、14日舉行2場政見發表會，讓2位候選人對黨員說明黨務發展的看法。8日晚間的政見會前，本排定蔡、黃依序在7點30分、40分時受訪，但蔡因故未現身，在黃受訪結束後、一直到50分才抵達，還問記者「我有遲到嗎？」隨後在黨工引導下進入會場。

黃國昌今特別繫上民眾黨色的領帶、並別上「KP徽章」。他說，其實沒有特別做什麼的準備，但這場政見發表會主要報告溝通的對象不僅是民眾黨全體黨員、黨公職，而是要向每一位關心台灣民主發展跟前途的公民朋友們，報告民眾黨在現在的世界變局中，所應該承擔的責任。

黃國昌表示，整個過程就按照選委會的安排就好，今天這場政見發表會重點不僅是所有民眾黨員、支持者，而是每一位關心台灣民主發展的公民朋友，「有一些我自己對民眾黨乃至於對台灣未來發展的想法，想要跟大家分享」。

在黃國昌受訪結束後，蔡壁如直到50分才抵達黨部。面對媒體詢問，今天的政見發表會沒有辯論，是否覺得可惜？蔡壁如表示，「沒關係，這個是經驗，下次可以再討論要不要辯論」。據了解，黨內在事前都有向兩位候選人討論今日的流程，包括受訪時間等，並徵得雙方的同意才向媒體公布規劃。

▲▼蔡壁如。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡壁如姍姍來遲。（圖／記者陳家祥攝）

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