半台灣凍白「最冷時刻」19縣市警報現6°C　一日狂飆15°C！

▲強烈大陸冷氣團發威，今夜最冷時刻 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

冬陽露臉，中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻今（12日）影響，西半部平地、金馬出現低於10度左右的低溫，在冷空氣持續影響且轉乾的情況下，今夜至明（13日）晨輻射冷卻效應會更加明顯，各地偏寒冷，預估氣溫會再低一些，尤其竹苗友局部6度以下發生機率。未來一周將有短暫轉雨變天，高山有機會降雪。

氣象署預報，今晚至明天清晨強烈大陸冷氣團仍持續影響，加上輻射冷卻效應會更明顯，各地天氣寒冷，明晨氣溫會再低一些，西半部及宜花、金馬容易出現局部10度以下低溫，尤其新竹、苗栗更有局部6度以下低溫發生機率，台東局部地區也只有11度左右，澎湖則約14度。

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▲半個番薯凍白！冷氣團持續影響台灣 。



明天白天開始冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，北部、東半部及澎湖、金門高溫回升至18至21度，中南部22、23度，馬祖14度，日夜溫差大，尤其西半部會有10到15度的溫差。天氣部分，因水氣偏少，台灣各地及金馬澎大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也提出低溫預警，今天清晨許多地方都在10度以下，值得注意的是，今夜至明晨因輻射冷卻效應發威至極致，會是最寒冷時刻，平原空曠地區、內陸近山區、丘陵區有機會下探6至9度，都會區也只有10至13度。

氣象署今夜10時31分發布19縣市「低溫特報」，全台僅台東、澎湖、連江縣以外皆列入警報區域，其中新竹、苗栗為「橙色燈號」警告，有6度以下氣溫發生機率。

▲未來一周冷氣團接力影響 。（圖／NCDR）



氣象署一周預報：

●1/12（日）晚～1/13（一）清晨最冷

冷氣團及輻射冷卻效應，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請注意加強保暖。



●1/13（一）～1/14（二）水氣少、晴到多雲為主，僅花東零星雨

各地高溫回升至18至22度；入夜至清晨，各地低溫仍僅14至16度，空曠地區再低1至2度。

●1/14（二）晚～1/15（三）冷氣團南下，迎風面雨增，南方水氣北上，南部地區及中部山區雲多、降雨機率較高

北台灣轉冷，高溫約16度，中部、花蓮高溫約20度，南台灣約22度；周三晚各地低溫約14至16度。

●1/16（四）冷氣團影響，清晨西半部零星雨，白天起水氣逐漸減少

周二晚起至周四晨，中部以北3000公尺山區有降雪機會，高山路面易出現結冰，行車用路多留心。

北台灣及東部高溫約16至18度，中南部高溫約20至22度 :各地低溫約14至16度。

冷氣團影響期間，沿海、離島風浪大，海邊活動注意安全。

●1/17 （五）清晨冷氣團影響，各地天氣仍偏冷

周五白天起至19日（周日）冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，清晨、夜晚仍偏冷；水氣少，僅東半部局部雨，西半部為多雲到晴的天氣。

北台灣及東部高溫回升至19至20度，中南部高溫約21至23度；入夜低溫約16度，感受仍偏涼。