今晚至明晨「體感溫度剩2度」　1千公尺高山有望降雪

▲寒流影響，中央氣象署持續發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

受到寒流影響，各地天氣寒冷，中央氣象署預測，今晚到明晨台南以北低溫僅約10度，其中新竹縣市、苗栗縣等地的體感溫度僅有2到3度。由於高山氣溫偏低，今晚至明晨北部及東北部1000至2000公尺高山地區有局部降雪機率。寒流將持續影響至下周一清晨，下周二起各地氣溫才會明顯回升。

氣象署預報員張承傳指出，今晚至明天清晨，高雄以北、宜蘭、花蓮、台東及金門等地區有機會出現10度以下低溫黃色燈號；其中彰化以北及宜蘭、花蓮、台東局部地區，可能持續出現10度左右或以下低溫；苗栗及金門局部地區，甚至可能降至6度以下。

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▲明後天低溫預測。（圖／氣象署提供）



張承傳說，明天白天氣溫雖較今天略為回升，但整體仍偏冷，北部及東半部高溫約14、15度，中南部約18度。下周一白天起各地氣溫才會明顯回升，北部及東北部可達20度上下。下周二轉吹偏南風，氣溫回升更為顯著，北部可達24度，中南部及東部約22度。

降雨方面，明天至下周二白天水氣較少，降雨以東北部、東半部及恆春半島局部短暫雨為主；下周二晚間起至下周三，受南方雲系北溢及鋒面南下影響，各地降雨將逐漸增加。下周四水氣仍偏多，中南部及東部、東南部有局部短暫雨，北部及東北部則有局部性降雨。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，張承傳提醒，下周一晚間至下周三期間，西半部地區會有薄霧影響能見度。另外，由於高山氣溫偏低，有結冰及路面結凍現象，今晚至明晨北部及東北部1000至2000公尺高山地區有局部降雪機率。