川普出招報復！　撤銷拜登安全許可、情報簡報：他開的先例

▲ 川普重返白宮，去年11月與拜登會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普7日表示，將撤銷前總統拜登獲取機密情報的權限，並終止每天向他提供的情報簡報，以報復拜登2021年對他採取的相同舉措。川普周末抵達佛州棕櫚灘的海湖莊園後發文宣布這項決定，稱拜登的情報簡報應立即終止，更強調這是拜登開創的先例。

川普在自家社群平台Truth Social發文寫道，「拜登沒必要繼續獲取機密情報，因此我們將立即撤銷拜登的安全許可，並停止他的每日情報簡報」，「他在2021年開了這個先例，當時他指示情報圈（IC）阻止美國第45任總統（我！）獲取國安資訊，而這是前總統本該享有的禮遇。」

此舉被視為川普一連串報復行動一部分，此前已撤銷逾40名曾批評他的前官員安全權限，包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci），而拜登目前未對此發表回應。

拜登2021年取消川普的情報簡報，當時在CBS訪問中稱川普「不穩定的行為」使其不適合獲取機密情報，「我只是覺得他沒必要獲得情報簡報。給他情報簡報有什麼價值呢？除了可能說溜嘴之外，他還有什麼影響力嗎？」

川普此前便曾因處理機密文件問題引發爭議，2022年聯邦調查局（FBI）特工突襲搜索海湖莊園，查獲幾箱機密文件，他隨後面臨數十項重罪指控。但因法官裁定提出指控的特別檢察官任命程序違法，司法部在川普去年11月勝選後放棄上訴。