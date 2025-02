不是開玩笑！　杜魯道：川普認真想要「併吞加拿大」

▲杜魯道指出,川普是認真想要併吞加拿大。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)表示,美國總統川普(Donald Trump)對於想併吞加拿大的說法並非空談,而是真實存在的威脅,因為他對加拿大豐沛的礦產資源虎視眈眈。

根據《衛報》報導,杜魯道7日召開了一場緊急商業與勞工領袖峰會,討論如何應對川普即將對所有加拿大進口產品徵收25%關稅的威脅。與此同時,川普仍然在網路上揶揄加拿大的主權,不斷將其稱為「美國第 51 州」,甚至在談話中多次稱杜魯道為州長,而非總理。

When asked if Canada can offer anything to prevent the implementation of his tariffs, Pres. Trump says, “What I’d like to see — Canada become our 51st state.”



“Some people say that would be a long shot.” https://t.co/Vp06E5h85t pic.twitter.com/okgmqLtUw8