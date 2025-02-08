不是開玩笑！　杜魯道：川普認真想要「併吞加拿大」

▲杜魯道指出，川普是認真想要併吞加拿大。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，美國總統川普（Donald Trump）對於想併吞加拿大的說法並非空談，而是真實存在的威脅，因為他對加拿大豐沛的礦產資源虎視眈眈。

根據《衛報》報導，杜魯道7日召開了一場緊急商業與勞工領袖峰會，討論如何應對川普即將對所有加拿大進口產品徵收25%關稅的威脅。與此同時，川普仍然在網路上揶揄加拿大的主權，不斷將其稱為「美國第 51 州」，甚至在談話中多次稱杜魯道為州長，而非總理。

When asked if Canada can offer anything to prevent the implementation of his tariffs, Pres. Trump says, “What I’d like to see — Canada become our 51st state.”



“Some people say that would be a long shot.” https://t.co/Vp06E5h85t pic.twitter.com/okgmqLtUw8 — ABC News (@ABC) February 3, 2025

杜魯道在公開發言中提到，「我敢說，川普政府不僅知道我們擁有多少關鍵礦產，這甚至可能是他們不停談論併吞我們、把我們變成第51州的真正原因。」

杜魯道說，「他們非常清楚我們的資源價值，也非常想從中獲益，川普先生認為，最簡單的方法就是直接併吞我們的國家。」

加拿大擁有豐富的綠能關鍵礦產，包括鋰（lithium）、石墨（graphite）、鎳（nickel）、銅（copper）及鈷（cobalt），並試圖將自己定位為盟國可信賴且穩定的供應商。

然而，川普的言論動搖了加美關係的基石，也讓加拿大國內政治氛圍發生重大轉變，各政黨紛紛強調捍衛國家主權的重要性。最新民調顯示，就連向來高喊想獨立的魁北克省，居民非常自豪自己是「加拿大人」的比例也從45%增加至58%。