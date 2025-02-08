川普授權「馬斯克領軍部門」瀏覽財政部機密資料！19州怒起訴

▲美國總統川普（左）授權由億萬富翁馬斯克（右）帶領的部門到訪財政部機密系統。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普上任後，授權由馬斯克帶領的「政府效率部」（DOGE）訪問財政部的中央支付系統。該系統涉及美國國民個人機密金融資料，因此引發爭議。7日有19個州聯合向紐約聯邦法院提出訴訟，指控川普政府允許馬斯克團隊進入財政部的中央支付系統，違反聯邦法律。

根據《美聯社》報導，由馬斯克率領的政府效率部（DOGE）部門旨在尋找並消除川普政府認定的「浪費性支出」。然而該部門的6人審核小組成員都沒有公職經驗，其中3人甚至疑似沒有大學畢業。而川普允許DOGE獲取財政部資料的行為也引發反彈，讓外界擔憂DOGE的權力過大。

美國財政部的中央支付系統負責處理報稅退稅、社會安全福利、退伍軍人補助等款項，每年流動資金數兆美元，同時涉及廣泛的個人金融資料，更存有數百萬名美國公民的社會安全號碼與銀行帳戶資訊。

對於外界的批評，馬斯克在社交平台X上輕描淡寫地回應，DOGE已經幫納稅人節省數百萬美元。

對此，以紐約州為首，聯合亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、康乃狄克州、特拉華州、夏威夷州、伊利諾州、緬因州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、內華達州、紐澤西州、北卡羅來納州、俄勒岡州、羅德島州、佛蒙特州及威斯康辛州等共19個州的民主黨籍總檢察長已於7日向紐約聯邦法院提出訴訟，指控川普政府違反聯邦法律，允許馬斯克的團隊訪問財政部中央支付系統，取得機密資料。

白宮方面目前尚未就此做出回應。而紐約州檢察長利蒂西亞·詹姆斯（Letitia James）在提交訴狀時表示，DOGE擁有這些機密資訊會導致嚴重的安全隱患，甚至可能非法凍結聯邦資金。

她批評道，「這個由全球最富有的人領導的非民選團隊，無權獲取這些資訊，他們試圖非法封鎖數百萬美國人賴以為生的款項，包括醫療、托兒及其他基本福利。」她進一步指出，川普無權隨意授予個人機密資料的存取權，也無權擅自削減國會批准的聯邦款項。

訴狀指出，DOGE如果能肆意訪問財政部中央系統，可能會干擾國會通過預算，這嚴重違反了聯邦行政法與美國憲法的權力分立原則。