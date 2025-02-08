獨／帥法官曖昧新婚女法助！職務宿舍變摩鐵　律師尪淚求挽不回

▲中部一名年輕法官與北部已婚女法助曖昧，律師丈夫開告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／綜合報導

中部一名年輕帥法官被爆與某法院已婚女法官助理互傳鹹濕照片調情，甚至於職務宿舍內幽會，違反宿舍使用規範。《東森新媒體 ETtoday》記者調查發現，這名甜美女法助去年才與律師丈夫步入婚姻殿堂，不料婚後即在交友軟體上結識男法官，感情迅速升溫。據悉，綠光罩頂的律師丈夫已對兩人提告求償，男法官恐不僅要賠償，還將面臨內部調查與懲處。

據了解，S女去年才披上婚紗，與愛情長跑多年的律師丈夫共結連理，婚禮溫馨感人，親友見證兩人攜手步入人生新階段。然而，這段看似美好的婚姻，僅維持數月便出現裂痕。

新婚不久後，S女悄悄打開交友軟體，結識T姓年輕男法官，兩人聊天熱絡，感情迅速升溫。期間，S女開始對丈夫態度冷淡，假日頻以「去中部找閨蜜」外宿，甚至以莫名理由與丈夫爭吵提出離婚。

律師丈夫對這場突如其來的變故感到困惑，甚至曾在爭吵中落淚，哀求S女不要離開，表示新婚初期仍有調適空間，雙方可以溝通解決。然而，S女態度堅決，絲毫不願回頭。

直到某日，丈夫發現電子設備相簿有不尋常照片，才驚覺事有蹊蹺。一張又一張滿是妻子與一名陌生男子的親密合照，兩人宛如熱戀情侶，甜蜜自拍，種種跡象讓他震驚不已。他憤怒攤牌質問時，S女才坦承一切，甚至冷漠表示要找T姓法官「三人坐下來談」，因為T姓法官早已知悉S女具有已婚身份。

▲男法官打包已婚女法助到職務宿舍。（示意圖／unsplash）

然而，根據司法機關職務宿舍管理規定，職務及單身宿舍的借用人不得將宿舍轉借、轉讓、或為與借用目的不符之使用，且單身宿舍通常僅限於職務需要或單身居住者借用。若借用人違反規定，機關有權終止借用契約，並責令遷出，甚至可能面臨內部懲處。

知情人士透露，若T姓男法官真的帶已婚S女到宿舍約會，已明顯違反司法機關宿舍使用規則，若遭查證屬實，除宿舍借用資格恐被取消外，還可能影響其司法生涯。

針對此案，女法助所屬法院態度低調，僅回應：「本案進入司法程序，不便評論。」目前尚未對該名女法助進行任何懲處。然而，此事已在 司法圈掀起波瀾，不少法官與檢察官私下議論，關注案件進展。

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