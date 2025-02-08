黑心律師看「史書華鹹濕判決書」坦言：小三有希望逆轉勝

▲史書華爆不倫引起討論。（圖／翻攝自Facebook／史書華醫師愛碎念）

記者葉國吏／綜合報導

網紅「盾牌牙醫」史書華遭前妻控告出軌，與治療師張偉倩發展婚外情，起訴書在網路瘋傳。網紅「黑心律師」楊律師看完起訴書後有不同看法，表示小三有希望逆轉勝。

判決書內容指出，史書華前妻查看史書華的Line對話紀錄，驚見史書華與一名暱稱「丁醫師」的帳號傳情，兩人不僅互稱寶貝，還頻繁發送「想你」、「愛你」等親密訊息。對方甚至於110年3月18日傳訊說「醫師請我驗孕」，顯示兩人發生性行為。此外，110年3月21日，對方傳訊說「我真的很會口交嗎」，史書華回應「我現在又好想要你了」，顯見兩人當天至少有過口交。

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▲史書華。（圖／翻攝臉書／盾牌牙醫史書華）

郭女控訴，對方與史書華的行為已超越一般異性朋友的正常社交範圍，侵蝕她的婚姻，請求賠償精神撫慰金新台幣100萬元。張女則辯稱，對話紀錄並非她所為，且與史書華皆任職於醫療產業，有諸多共同朋友，對話內容僅為玩笑。新北地院法官審酌後認為，張女與史書華的行為破壞郭女婚姻，應共同賠償郭女非財產損害40萬元，張女需賠償20萬元。此判決仍可上訴。

對此網紅「黑心律師」楊律師在臉書發文，表示「第一審只判20萬，若再花律師費上訴第二審實在划不來，所以小姍應該不會為了省錢而上訴。史書華前妻已經拿到足以羞辱史書華及小姍的判決書並公開於世，她最想要的已得到，所以也沒必要再花律師費上訴第二審，所以史書華前妻應該也不會上訴。」

不過楊律師也說「若其中一方真的基於某種目的寧可花更多律師費也要上訴，另一方就必定會提起附帶上訴，等於雙方都上訴第二審。坦白講，我認為小三有希望逆轉勝，理由…懶得寫…」。