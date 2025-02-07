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高雄碎屍人魔「曾與2死者交往過」　在公園打牌認識！

高雄連續殺人分屍案！狠心男與2死者是牌友　公園打牌結識

▲高雄市發生連環婦人遭男友分屍案。（圖／翻攝畫面）

文／CTWANT

高雄市發生一起駭人聽聞的分屍案，一名71歲的林姓婦人2日疑似遭到73歲的張姓男友殺害後分屍，遺體被丟入前鎮區運河內。警方循線逮捕張男後，由於張男對於案情閉口不談，檢方也對其聲押禁見，稍早法院裁准羈押禁見。而警方也在張男家中驗出除林婦以外的2人DNA，第2人為曾與張男交往過的74歲張姓婦人，並與去年12月就被家人通報失蹤的張男黃姓大嫂，惟其遺體仍下落不明。而張男與被害林婦、張婦2人都因在公園打牌結識。

據了解，張姓男子與被害的林姓婦人、張姓婦人均在公園聚會熟識，張男先後曾和張婦與林婦交往，3人還都曾是牌友，孰料卻先後遭張男殺害分屍。

回顧整起事故，71歲的林姓婦人3日上午被兒子通報失蹤，警方循線調閱監視器畫面後，發現林姓婦人最後騎乘機車載著張姓男友回到前鎮區的住處，隨後便再也沒有出現。

隨後林姓婦人的張姓男友則被拍到其多次拿著東西外出丟棄，5日警方持搜索票前往蒐證，於張男家中發現多處血液噴濺痕跡，再循線於前鎮5號船渠處尋獲腳掌、內臟等不完整屍塊，經比對後確認為林婦所有，同時再發現另外2人的DNA。

警方後續也依照殺人罪逮捕張男，惟張男到案後卻對案情閉口不談，檢方訊後對其聲請羈押禁見獲准。至於詳細犯案動機等仍有待進一步調查釐清。

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