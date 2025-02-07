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雲科大迎新任校長　張傳育領航！宣布啟動3T策略

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲雲科大第六任治校一級主管團隊合影。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／雲林報導

雲科大於今（7）日舉辦新任校長就職典禮，典禮現場逾三百位產官學各界菁英齊聚，氣氛熱鬧而顯溫馨。會中邀請雲林縣長張麗善、立法委員劉建國、工業技術研究院總營運長余孝先、前校長林聰明代表貴賓致詞。

新任校長張傳育表示，雲林科技大學以34年的時間，在五位校長的卓越領導及全體師生共同努力之下，不但在各個面向交出亮麗的具體績效，也建立雲林科技大學在本地及國際之聲譽。在地化以及國際化本就是過去該校努力的方向，未來更會積極配合本地產業需求，發揮本校專業力量，成為國家驕傲。

校長張傳育宣布啟動「3T策略」推動校務革新，以「傳承、蛻變、轉型」三大主軸回應少子化與產業變革挑戰。張傳育指出將深化產學鏈結，攜手醫療機構及工業區打造企業AIT基地，整合人工智慧技術於製造、營建與永續領域，同步推動國際化人才培育，透過海外實習與跨國學術合作強化全球競爭力。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲雲林縣縣長張麗善致詞恭賀。（圖／記者白珈陽翻攝）

朝向以「負責任大學」自許，結合攬才育才機制與產業研發中心設立，建構永續善循環，矢志成為驅動區域發展的創新科技服務型大學典範。並強調，雲科大將持續深化產學合作與AI應用，推動跨領域研究與創新教學，積極培養符合產業需求的高端人才。張傳育校長並期許全校師生攜手努力，共同打造智慧科技、永續發展的學習環境，讓雲科大在全球高等教育舞台上發光發熱。


 

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