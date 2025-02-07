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甩行人地獄「祭三支箭」　汽車隔熱紙首訂透光率指引、停止線退縮

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱(左)、路政及道安司長黃運貴(右)。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

擺脫行人地獄，今年開春交通部宣布祭出3支箭，包括路口停止線和行人穿越線距離從1到3公尺，拉長為2到3公尺，幫行人多留1公尺避開視野死角，今年6月底前上路；路口照明改善黃燈光改白燈；汽車隔熱紙首訂安全指引，建議前窗玻璃隔熱紙透光率最低標準不低於35%。

交通部長陳世凱表示，今年新春要推出「行人道安3支箭」，第一要調整路口停止線到行人穿越線距離，法規上規定停止線到行人穿越道距離要有1到3公尺距離，跟日本一樣的規定，但台灣大型車或休旅車越來越多，這樣的距離仍對行人會有壓迫感，因此未來將調整為2到3公尺；除了法規調整之外，也會要求地方政府落實，目前雖規定要距離1到3公尺，但仍有地方道路停止線和斑馬線距離不到1公尺、甚至只有50公分。

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▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

第二支箭則將改善路口照明，陳世凱指出，路口視線相當重要，尤其是晚間，除省道路口優先改善外，路口行穿線將優先做照明，一般道路的黃燈會改為白燈，顏色上有區別，亮度增加，可看到有行人通過，今年4月將有7處到10處路口會將黃燈光改為白燈光外，若成效良好，今年底前將擴大完成400處照明改善。

第三支箭將推動汽車隔熱紙透光率納管，陳世凱表示，汽車隔熱紙各國有規範，這幾年關注行人議題，汽車隔熱紙太黑會造成汽車駕駛人晚上或白天視線受阻礙，造成許多不幸事件發生，未來將朝這方向研討，汽車前擋風玻璃及側窗隔熱紙、透光率，將開始研討和面對問題，隔熱紙會先啟動議題研討，讓所有利害相關人包括行人一起來討論，針對可見光和透光率進行詳細檢討和討論。

▲▼公路局長陳文瑞。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局長陳文瑞。（圖／記者李姿慧攝）

公路局長陳文瑞表示，汽車車窗跟擋風玻璃檢測及隔熱紙見光率，根據蒐集國外規範，相關汽車車窗、擋風玻璃隔熱紙規範最低標準，前方座位基於道安考量和駕駛者視線角度，前擋風玻璃透光率最低70%，前側窗玻璃35%，後車窗有些國家沒有規範，目前已經研擬安全指引草案，3月邀集相關單位團體溝通，蒐集相關單位意見，安全指引預計3到6個月完成，安全指引將定義最低標準規範以及安全建議值，國際規範最低標準為前側窗透光率35%，建議民眾不要貼低於35%隔熱紙，另也會有安全建議值。

陳世凱則表示，安全指引最快6月提出，所有駕駛人都可以拿到安全指引，尤其新車，經銷商賣的每一台車提供給新車車主隔熱紙安全指引，台灣太陽太大，若沒有指引，民眾會盡量貼黑，台灣過去沒有面對隔熱紙太暗的問題，最後會不會走到強制性，會形塑共識才推動，時程上會一步一步推進，走到強制立法還有一段路要走。

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

此外，路口停止線與斑馬線距離也將拉開，交通部路政及道安司長黃運貴說明，目前路口停止線和行穿線距離以1到3公尺為原則，因大型車結構高，會有視野死角，且有些縣市停止線和斑馬線距離低於1公尺，根據蒐集國外資訊顯示，我國跟日本一樣，停止線與斑馬線距離為1到3公尺，韓國為2到3公尺、新加坡3公尺，德國至少1公尺、英國至少3公尺、瑞典至少2公尺、美國至少1.2公尺，參考國外做法，我國調整為2到3公尺，2月將找相關團體和單位研討，若有共識將朝該方向修法。

陳世凱則指出，希望上半年也就是今年6月底前完成，希望今年第三季可以到地方去看有沒有落實，並研擬抽查機制，要求落實，幫行人多留1公尺離開視線死角，通過路口更安全。

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