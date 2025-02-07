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人魔碎屍奪3命！高大成研判是財殺：若切口平整恐有分屍經驗

▲高大成表示，打2劑的情況並不罕見。（圖／ETtoday資料照）

▲法醫高大成推論張嫌為「財殺」的可能性大。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

高雄驚爆連環碎屍案，林姓婦人遺體昨（6）日被發現遭分屍丟入河中，警方今天又於73歲張姓犯嫌住處檢驗出另2名失蹤婦人血跡，初步認為被通報失蹤的張姓婦人以及兇嫌的黃姓大嫂也遭張殺害分屍。法醫高大成認為，張男的犯案動機以「財殺」的機率最高；也不排除是他在分屍時被撞見，才用同樣手法殺害目擊者。

據查，張男有多項前科，數十年前任職軍人時因案入獄，遭軍法判無期徒刑，近年才獲假釋出獄。高大成說，此類人長年在監獄，沒有經濟來源，常有「自卑卻又自尊心強」的性格，容不得別人說他不好，他猜測，張嫌可能有金錢需求，向被害人借錢遭拒，或是被言語譏諷，憤而痛下殺手。

▲▼張姓嫌犯將趙林姓婦人屍塊丟入前鎮河後，冷血的站在橋上看水面狀況,楠梓分屍,高雄分屍,高雄碎屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張嫌將趙林姓婦人屍塊丟入前鎮河後，冷血的站在橋上看水面狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

全案最新發展是警方今天證實，於張嫌住處發現另2名女子血跡，而已應已遭張殺害，對此，高大成認為，由於被害女子和張嫌已逾70歲，感情糾紛機率較小，目前要查張嫌是否在外有欠款、有無急迫金錢需求，他研判財殺的可能性較高。

高大成指出，其中2名被害人（張姓婦人、張嫌大嫂）通報失蹤時間是在近2個月內，兇嫌在短時間連續犯下疑似多起分屍重案，情形相當罕見，他推斷，除了可能是借錢不成反殺人，也有可能是當他在殺害、處理其中1人的屍體時，遭另名被害人撞見，或是被察覺到蛛絲馬跡，張嫌乾脆一不做二不休，通通處理掉。

▲▼高雄碎屍,碎屍殺人,張姓嫌犯殺害張婦後，晚間8點在鬧街上提著黑色提袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張嫌殺害張婦後，晚間8點在鬧街上提著黑色提袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

至於70多歲高齡的張嫌，是否還有力氣以菜刀碎屍斷骨？高大成表示，光用菜刀剁斷人骨需要非常大的力氣，可以檢視肉塊切面是否平整？或是稀碎模糊？若是相對平整，不能排除張先前已有「相同經驗」(指分屍)。

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