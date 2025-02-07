碎屍魔殺「左營仙姑」！控她偷120萬勞力士錶　三民公園朋友嚇壞

▲高雄碎屍殺人魔屋內涉殺3女，鄰居驚爆：深夜曾聽他在鋸東西。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚爆連續殺人碎屍案！警方在嫌犯張姓男子前鎮住家屋內採到3組不同的女性DNA型別，包含楠梓區的林姓婦人被殺後碎屍，另外還有失蹤多時的左營張姓婦人、張嫌的黃姓大嫂等人也證實遇害。據了解，遭殺害的張女綽號「仙姑」，與張嫌是公園的牌友，經常聚在一起打牌聊天，張嫌曾透露被張女偷東西，是否因金錢糾紛引發殺機，有待檢警進一步調查釐清。

據了解，綽號「台北仔」的張姓兇嫌，常對外聲稱自己是台北來的，他與被害的林婦、張婦是公園牌友，時常聚在一起打牌、聊天，張嫌曾告訴友人，指控被害張女偷過他的價值120萬的勞力土名錶。

另外，三民公園民眾也指出，張嫌本月4及5日時，曾到公園試探性的打聽「有沒有看見林姓婦人？」，對比犯案時間，當時林婦應已被他殺害，直呼張嫌太冷靜，痛批沒人性。至於張嫌是否因金錢糾紛殘忍下手奪命，尚待警方進一步釐清。

▲高雄碎屍殺人魔屋內涉殺3女，鄰居爆：深夜曾聽他在鋸東西。（圖／記者賴文萱攝）

案發後，警方在張嫌屋內採到3組不同的女性DNA型別，除了楠梓區的林姓婦人被殺害碎屍後，棄屍於前鎮運河5號船渠，另外還有左營的張姓婦人也遇害，其中第三組血跡也被證實是去年12月中被通報失蹤的張嫌黃姓大嫂，只是張、黃兩人的屍體至今下落不明。

▲張姓嫌犯殺害張婦後，晚間8點在鬧街上提著黑色提袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

附近鄰居則表示，先前在深夜11點多，曾聽過張嫌家中傳出疑似在鋸東西的聲音，如今想起來渾身雞皮疙瘩。目前張姓男子堅不吐實，被監視器拍到疑似丟包屍體的身影，也以「丟舊衣服」為由企圖擾亂專案小組的偵辦方向。

高雄市政府警察局表示，對於張嫌針對年長婦女兇殘作案手段毫無人性、喪心病狂、令人髮指，警方將積極蒐集相關事證，不容其百般狡賴，務必將張嫌接受司法偵審，以淨化本市治安，給予市民安心的生活環境。