好心嫂屋借小叔住竟被虐殺！剁成肉塊放菜籃　單車運屍畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名73歲張姓男子自去年12月起，陸續在哥哥住家中殺害黃姓大嫂，及2名七旬婦人，犯下聳動的連續殺人碎屍案。據悉，張嫌過去與哥哥、嫂嫂同住，哥哥過世後，兄嫂將房子借給張嫌獨居，不料，去年12月中黃婦被兒子通報失蹤，警方於屋內臥室採證到嫂嫂的DNA血跡，證實遭張嫌殘忍殺害，並剁成多袋屍塊運出家門。現在張半夜騎腳踏車冷血棄屍的畫面也曝光。

▲張嫌於2024年11月30日凌晨2點，騎乘單車丟棄大嫂屍塊。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，張姓兇嫌早年當軍人時，涉有強姦、搶奪和竊盜等前科，遭軍法判無期徒刑，假釋出獄後，與兄嫂居住於哥哥名下的前鎮區公寓，張嫌哥哥去年過世後，大嫂搬到楠梓區居住，公寓則剩張嫌獨居。

▲黃姓大嫂將房子借給小叔住，未料反被小叔殺害。（圖／記者賴文萱攝）

張嫌因犯下林姓婦人碎屍案後，檢警於其住家臥室發現多處血漬噴濺痕跡，經過採驗後，赫然發現竟有3名女子的DNA，讓整起案件擴大。

檢警追查發現，張嫌的黃姓大嫂於去年11月27日與家人失聯，其兒子於新北汐止報案，楠梓分局勤區員警曾前往住處查找，並無所獲；此外，居住於左營區的75歲張姓婦人也在小年夜與家人失聯，監視器畫面曾錄到，張婦進入張嫌住家後便失去對外聯繫。

▲張嫌的黃姓大嫂於2024年11月29日中午進入屋內。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張嫌將大嫂剁成肉塊，放置於菜籃運屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方今日公布DNA採證結果，證實張嫌的大嫂、張姓婦人、林姓婦人都在屋內遇害，並且遭到張嫌剁成肉塊碎屍。其中林姓婦人的屍塊被棄置於前鎮河，而大嫂、張婦的屍塊也不排除同樣被丟棄在前鎮河渠，不過兩案時隔已久，警方仍在與時間賽跑，逐步清查棄屍點，希望尋獲屍體。

檢警今日擴大調閱監視器，發現張嫌的兄嫂(74歲黃姓婦人)在2024年11月30日中午12點10分，疑似進入嫌犯住處，隔天凌晨3點19分，張嫌開始多次進出住處，卻未見大嫂行蹤，而張嫌每次出入都以單車代步，菜籃子還有放置提袋，疑似就是將大嫂分屍後外出棄屍。