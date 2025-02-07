興櫃公司諾亞克「高階主管集體請辭」　股價5個月腰斬！網看傻了

▲諾亞克股價直直落。（圖／翻攝股票APP）



網搜小組／劉維榛報導

從事生產與販售醫療耗材供應鏈的「諾亞克」（7724），被網友發現高階主管集體離職，查看股價更是傻眼，短短5個月從65元盤中高價腰斬到30元左右，「可能沒年終，還是尾牙只吃便當？」引發網友熱議，「好壯觀...團滅欸，一天公告這麼多主管辭任，董事會現在應該皮皮挫！」

一名網友在Threads表示，看到興櫃公司「諾亞克」股價慘跌，就連高階主管也集體請辭，讓他看傻了「集體請辭，真的很酷，原因不明...可能沒年終，還是尾牙只吃便當？我覺得是司馬懿攻城，先來個空城計！」

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實際查看諾亞克近期發布之重大訊息，昨（6日）單單一天就公告6位高階主管請辭，包括軟體創新處副總經理、集團總管理處副總經理、海外事業處總監暨代理發言、發言人、會計主管，以及內部稽核主管。

▲一天有6位高階主管走人 。（圖／翻攝MOPS公開資訊觀測站）



關於股價部分，去年8月21日盤中站上65.2元高點，隨後開始直直落，近期慘跌至30元上下，股價短短5個多月腰斬。

網友也紛紛熱議，「內稽、會計都走了...這公司沒救了」、「集體做空自己公司股票，再集體請辭，失業即發達」、「真的酷，連股價的走勢都很有戲」、「好壯觀...團滅欸，一天公告這麼多主管辭任，董事會現在應該皮皮挫」、「買到股票的股東們，請加快腳步了」、「有貓膩」、「當初為了上櫃還來拜託我們公司協助他們做帳」。