小米盤中股價創歷史新高　市值首次破兆港元

▲小米公司北京總部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

小米集團股票今（4）日一度漲超過5％、股價漲破40港元，再創歷史新高，總市值突破一兆港元。隨後，相關話題火速登上熱搜榜，引發熱烈討論。

小米股價持續上漲，今日最高達到40.1港元，總市值首次突破一兆港元。收盤時，小米股價為39.55港元（約合新台幣167元），總市值9929億港元，成交量1.41億股，成交額55.71億港元。

小米集團於2018年7月9日在主板掛牌上市，並成為首家採用不同投票權架構的上市企業。

根據最新財務數據，小米集團在2024年第三季實現925.1億元人民幣的營收，預估為902.8億元人民幣，年增30.5％。

與此同時，小米集團第三季淨利潤為53.5億元人民幣，預估為47.3億元人民幣，年增4.4％。然而，在智慧電動汽車等創新業務的推動下，該季經調整淨虧損達到了15億元人民幣。

值得一提的是，此前小米集團的股價已經創下了37.65港元的歷史新高，並且在午後上漲超過7％。目前看來，小米集團依然處於上升趨勢中，並有望繼續擴大市值和影響力。

香港恒生指數、恒生科技指數今日大幅高開，隨後持續擴大漲幅。收盤時，恒生指數漲幅2.83％、收在20,789.96點，恒生科技指數漲幅5.06％、收在4,977.38點。

個股方面，小鵬汽車漲逾9％，嗶哩嗶哩、理想汽車、中芯國際漲逾8％，華虹半導體漲逾7％，聯想集團、阿里健康、美團漲逾6％。中芯國際盤中也創歷史新高。