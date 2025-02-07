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急凍！日本明降雪高峰「京阪神料罕見積雪」　韓濟州島航班大亂

▲▼ 日本福井縣中部福井市大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本多地出現積雪，專家呼籲注意道路交通安全。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本受今冬最強寒流影響，靠日本海一側多地暴雪，且周末將再度迎來降雪高峰；南韓各地也降下大雪，濟州島因風雪交加造成山區交通中斷，部分航班取消。專家呼籲民眾避免不必要外出，不得已需外出則應穿戴保暖與防滑裝備。

《日本氣象協會》預報，近畿地區7日傍晚過後將出現大範圍降雪，8日再次達到降雪高峰。寒流強度雖與本周初相當，但降雪範圍可能擴及平時不常下雪的京阪神地區。

▲▼ 日本福井縣中部福井市大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本福井縣中部福井市大雪。（圖／達志影像／美聯社）

7日冷鋒通過後，強烈冷空氣將於8日再度籠罩近畿地區，並持續至9日。7日北部地區降雪斷斷續續，中部與南部午後也將迎來大範圍降雪或降雨，可能伴隨打雷與強風，導致能見度降低，晚間氣溫驟降，路面結冰風險增加，8日白天氣溫也難以回升，強風將使體感更為寒冷。

北部與山區7日至9日積雪預估將達到100公分以上，北部平地地區8日至9日預測積雪也將達40至70公分，民眾須注意積雪及路面結凍等對交通的影響。

 ▲▼ 南韓首爾也降下大雪。（圖／路透）

▲▼ 南韓首爾光化門廣場、景福宮前也出現積雪。（圖／路透）

▲▼ 南韓首爾也降下大雪。（圖／路透）

南韓濟州島也正面臨強烈寒流，氣象廳指出，7日上午山區部分地區積雪已超過100公分，最高達到118.1公分，低海拔地區也有不同程度降雪。主要山區道路因路面積雪、結冰全面禁止通行，有些則是僅開放有雪鏈的車輛通行。

濟州機場航班營運也受影響，截至當地上午9時（台灣8時），原定飛往金浦、金海、光州、清州、羣山、麗水及原州的16個國內線航班取消，原因都是目的地機場暴雪。且大韓航空預估，中午起濟州機場天氣狀況將進一步惡化，因此已全面中斷原定飛往濟州的所有航班報到手續，海上客輪也大規模停航。

氣象廳預報，濟州降雨及降雪情形將持續至9日，山區每小時降雪量可達1至3公分，截至9日積雪量可達10至30公分。此外截至8日風速為每秒20公尺，山區25公尺以上，海上也會刮強風，氣象廳提醒民眾小心避免財產損失與交通事故。

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