19人遭公開處決！北韓邊境恐重演「血腥清算」　幹部、居民陷恐慌

▲ 金正恩認為兩江道非法活動猖獗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓預計今年4月全面解除新冠疫情邊境封鎖措施，但靠近中國邊境的兩江道去年11月展開「100日戰鬥」行動，打擊非社會主義行為與非法活動，被稱為祕密警察部門的國家保衛省也在當地實施嚴格檢舉，令幹部與民眾人心惶惶。

北韓領導人金正恩認為，兩江道是最為雜亂的「無法地帶」，有大量違禁情報與物品從中國流入，因此當地檢舉行動格外嚴格，卻也導致地方行政體系完全停擺，幹部與民眾人心惶惶。

美媒《自由亞洲電台》（RFA）報導，往年每逢過年期間，兩江道惠山市的市場通常人潮熙攘，今年卻因檢舉行動變得冷清許多。目前已有稅關幹部、外匯事業負責人、糧穀販售主管、黨幹部與多名商人被捕，令幹部和民眾都陷入恐慌。而惠山市作為兩江道行政中心，行政機關卻也得看檢舉小組臉色行事，導致業務難以推動。

惠山隔著鴨綠江與中國長白朝鮮族自治縣相望，因河道狹窄且地形隱密，長期成為北韓最主要走私路徑。因中央難以有效監管，惠山過去便多次成為嚴厲檢舉與處決熱點。脫北者回憶，1990年代北韓「苦難的行軍」大饑荒時期，兩江道就曾掀起大規模肅清，軍方保衛司令部至少公開處決19人，還有大量非公開處決受害者，居民至今餘悸猶存。

惠山近年也曾多次傳出公開行刑，包括因販賣牛肉被處決的9名男女，以及因散播KPOP被槍斃的高中生。如今再度展開大規模檢舉行動，引發對新一波血腥清算的憂慮，加深民眾不安。