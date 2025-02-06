被點名幫「北京台辦」發賀卡給里長　旅行社喊冤：遭冒名已報警

▲高雄里長在臉書PO出一張來自「北京台辦」的新年賀卡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名里長在臉書PO出一張來自「北京台辦」的新年賀卡，表示「心領了、聽說全台灣里長都收到？」台灣基進高雄市議員張博洋則點名，賀卡是由國民黨前發言人李明璇的父親李玉文掛名的旅行社寄出，直言「沒看過這麼明目張膽的中國代理人」。不過，被點名萬事達旅行社透過聲明表示是遭人冒名栽贓，已報警處理。

前金區三川里里長莊晉勳在臉書發文，「來自中國北京的問候，心領了，聽說全台灣里長都收到了？！」從他發出的賀卡內容得知，該賀卡為北京市朝陽區台辦寄出，而協助寄出的單位竟是來自台灣的萬事達國際旅行社。

▲▼張博洋揭露幫發「北京台辦」賀卡的旅行社，是李明璇父親的旅行社。（圖／記者賴文萱翻攝）

張博洋表示，萬事達旅行社創辦人是國民黨前發言人李明璇的父親李玉文，曾擔任過國民黨高雄市黨部副主委，痛批「沒看過這麼明目張膽的中國代理人，竟然直接幫中國國台辦發過年賀卡給台灣的里長！」

張博洋說，中國近幾年為了要介入台灣選舉，加大力道邀請台灣里長用落地招待免費旅遊的方式到中國去玩，目的就是在台灣選舉的時候，可以有機會在台灣多很多講中國好話的中國好朋友。

他呼籲國安單位與交通部觀光署應積極介入了解，甚至擴大盤查，同樣類型的旅行社還有哪些，有沒有牽涉過去會高度介選的中國落地旅行團。

▲▼遭點名幫發「北京台辦」新年賀卡給里長，旅行社喊冤：遭冒名。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，遭到指控的萬事達國際旅行社也發出聲明反擊，關於台灣基進張議員及台灣基進高雄黨部楊執行長指控本公司替台辦寄賀卡給里長，完全是子虛烏有，偽造文書，惡意栽贓。本公司將展開法律行動，揪出幕後寄件的黑手，也奉勸其他有心人士不要見獵心喜，否則本公司將一併蒐證提告。

關於張議員貼出的那封賀卡，我們用經營30年來的信譽發誓100%絕對不是出自萬事達，而寄件人所黏貼的貼紙，更不是我司寄件的信封和習慣使用的樣式，那樣的粗糙，沒有美感，跟我們對待客人講求的專業、質感、貼心和溫馨完全背道而馳。

旅行社強調，請不要這樣用卑劣的手段輕易地去毀壞認真經營的公司，更不該擅自用他人名義、偽造文書。針對散播不實謠言致使本公司遭受商譽之損害，將積極付諸法律行動，以正視聽。