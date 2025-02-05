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2025台灣燈會2／7桃園青埔登場　停車+交通動線一次看

▲2025台灣燈會將於2月7日起至23日在桃園登場，桃園市警局提供賞燈民眾停車參考。（圖／桃市警局提供）

▲2025台灣燈會將於2月7日起至23日在桃園登場，桃園市警局提供賞燈民眾停車參考。（圖／桃市警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導
「2025台灣燈會」將於2月7日至2月23日為期17天在高鐵桃園站與桃園體育園區兩大展區舉行，桃園市警局預期展期間將吸引大批賞燈民眾湧入，特別整理市府提供停車指南，包括桃園機捷A16橫山站周邊停車場、A20興南站停車場(2500席)，供南下、北上民眾自行開車免費停放，請民眾提前做好準備。

▲2025台灣燈會將於2月7日起至23日在桃園登場，桃園市警局提供賞燈民眾自行開車停車場參考。（圖／桃市警局提供）

▲2025台灣燈會將於2月7日起至23日在桃園登場，桃園市警局提供賞燈民眾自行開車停車場參考。（圖／桃市警局提供）

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桃園市警局指出，「2025台灣燈會」分為兩大展區，主燈展演場位於機場捷運A18高鐵桃園站前，展覽期間自2月12至23日；另外展區則在機捷A19桃園體育園區範圍則打造為「光的遊戲場」，2月7日起試營運，持續展出至23日，預期將吸引大量賞燈民眾觀賞。

▲2025台灣燈會將於2月7日起至23日在桃園登場，沿途均有停車場指示標誌。（圖／桃市警局提供）

▲2025台灣燈會將於2月7日起至23日在桃園登場，沿途均有停車場指示標誌。（圖／桃市警局提供）

桃園市警局表示，「2025台灣燈會」是自2016年後再度回到桃園青埔地區舉辦，經過9年在交通建設帶動下，青埔人口不斷成長，停車空間相較限縮，這次台灣燈會停車位較大容量停車場，分別為桃園機捷A16橫山站周邊停車場（3600停車位）及A20興南站停車場（2500停車位），可提供南下、北上民眾自行開車免費停放。其中2月7日至23日停車場營運時間為星期一至四為13-23時，2月12日開燈日及星期五至星期日則為上午9時至晚間24時止。

▲2025台灣燈會將於2月7日起至23日在桃園登場，捷運A16橫山站附近均有大型停車場。（圖／桃市警局提供）

▲2025台灣燈會將於2月7日起至23日在桃園登場，捷運A16橫山站附近均有大型停車場。（圖／桃市警局提供）

桃園市警局交通警察大隊大隊長李維振提醒，南下開車前往賞燈民眾因國道2號大竹交流道車多，建議由大園交流道出匝道前往桃園機捷A16橫山站周邊停車場停放；北上開車民眾由國1平鎮系統交流道銜接台66線行經台31線，至中豐北路右轉往A20興南站停車場，搭乘機捷至燈區以節省時間。

李維振也呼籲，自行開車民眾請提早出門，避開尖峰時段（16時－19時）前往會有更多賞燈時間，鼓勵多利用大眾運輸系統免因人車壅塞延誤時間，遇車多及局部車流壅塞等情形，務必耐心配合執勤員警或義交人員指揮，以維持良好交通秩序。

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