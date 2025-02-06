2025台灣燈會桃園高鐵站新增臨停接送區　交通措施一次看

▲高鐵臨停接送區。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025年台灣燈會主展區位於高鐵桃園站前廣場，桃園市政府交通局5日表示，高鐵站前道路自2月10日(星期一)進行封閉管制，並於青峰路一段新增第2臨停接送區，提醒搭乘高鐵旅客提前規劃行程，並須配合現場交通指引，讓進出高鐵站更為順暢。

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▲2025台灣燈會交通管制。（圖／交通局提供）

市府交通局指出，燈會期間高鐵站前道路將自2月10日進行封閉，高鐵站旁「嘟嘟房(高鐵桃園3站)停車場」高鐵站前路出入口封閉，僅開放小客車自高鐵北路一段出入口進出；針對有臨停接送需求的車輛，除原有高鐵北路一段臨停接送區(位於高鐵8號出口出站處)，亦於青峰路一段規劃有第2臨停接送區(往返高鐵步行僅約5分鐘) ，因應燈會期間高鐵北路一段車潮眾多，請搭乘高鐵旅客多加利用第2臨停接送區。

▲公車專用道措施。（圖／交通局提供）

青埔地區周邊道路於燈會期間將執行全時段徒步區、時段性徒步區及時段性車行管制，為確保接駁車運行效率，於2月11日至2月23日將執行公車專用道管制，管制路段主要為青昇路(中正東路~領航南路)、領航南路，視車潮狀況採取2階段管制。另鄰近展區之YouBike站點亦配合暫停營運並設置臨時站。

▲公共自行車服務異動資訊。（圖／交通局提供）

台灣燈會期間為保障交通秩序及行人安全，交通管制區內將設置多處交通標示牌，並安排大量交警協助指揮，交通局提醒民眾依相關標誌指示行進，針對燈會期間最新交通管制、接駁車資訊、停車場位置等，可至2025台灣燈會官方網站查詢。