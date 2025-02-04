2025台灣燈會交通管制　籲出國旅客提早出門

▲燈會期間國道較為壅塞，前往機場的旅客務必提早出發，並視路況改道台4線及台61線。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



2025年台灣燈會7日起迄23日，在桃園市青埔地區展開。市府交通局4日表示，為維持燈會期間的交通順暢與通行安全，針對展區外交流道、停車場及接駁站實施相關交通管制措施，且燈會期間國道較為壅塞，提醒前往機場的旅客務必提早出發，並視路況改道台4線及台61線，避免出國行程有所延誤。

市府交通局指出，因應燈會期間國道車潮眾多，前往機場的旅客請提前規劃行程，北上與南下方向建議利用國道1號經桃園交流道或台61線銜接台4線，亦請旅客多多利用大眾運輸(高鐵、機場捷運)前往桃園機場。

▲大竹交流道周邊平面道路配合燈會規劃，台31線於2月7日至23日期間執行時段性(五-日17時至23時)禁止左轉。

另外，大竹交流道周邊平面道路配合燈會規劃於台31線(南青路、高鐵北路三段)與大竹南/北路、中正東路等2處路口於2月7日至2月23日期間執行時段性(五-日17時至23時)禁止左轉，台灣燈會期間為保障交通秩序及行人安全，交通管制區內將設置多處交通標示牌，並安排大量交警協助指揮，交通局提醒民眾依相關標誌指示行進，針對燈會期間最新交通管制、接駁車資訊、停車場位置等，可至2025台灣燈會官方網站查詢。