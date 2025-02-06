父被點名「幫北京台辦寄賀卡給里長」！李明璇：綠蟾蜍病態攻擊

▲國民黨最美發言人李明璇。（圖／翻攝李明璇臉書）

記者閔文昱／綜合報導

高雄一名里長在臉書PO出一張來自「北京台辦」的新年賀卡，結果被台灣基進高雄市議員張博洋則點名，賀卡是由國民黨發言人李明璇的父親李玉文掛名的旅行社寄出，直言「沒看過這麼明目張膽的中國代理人」，引發爭議。對此，李明璇痛批，這是非常嚴重的栽贓指控，已經報警並將採取法律行動。

回顧事件起因，前金區三川里里長莊晉勳在臉書發文，稱收到來自北京市朝陽區台辦的賀年卡，而協助寄出的單位是台灣的萬事達國際旅行社。為此，張博洋隨後點名，賀卡是由李玉文掛名的旅行社寄出，並質疑李玉文及其女兒李明璇是中國代理人。

張博洋表示，中國近年來為了介入台灣選舉，大規模邀請台灣里長免費旅遊，目的是在台灣選舉時，能有更多人說中國的好話，呼籲國安單位與交通部觀光署應積極介入調查。

▲高雄里長在臉書PO出一張來自「北京台辦」的新年賀卡。（圖／記者賴文萱翻攝）

李明璇今（6日）下午在臉書發文表示，綠營見罷免情勢不妙，又拿出「抹紅、抗中保台牌」，連她家人的旅行社也被無端陷害，綠營的霸凌已經不再只針對個人，甚至不惜毀滅一家公司的聲譽，只為了他們的政治利益，「這些人亂搞罷免撕裂社會和諧，抹黑、造謠、做病態的攻擊，傷害無辜的老百姓，我相信大家都不樂見。」

李明璇還指出，賀卡上的寄件人地址與萬事達的所在地不符，而且地址還被拼錯，「手法真的有夠粗糙，根本就是路易莎事件的翻版。」因此她除了會支持旅行社提告，也會繼續用行動支持「每一個被蟾蜍欺負的商家」。