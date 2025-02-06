大S猝逝後「仍繼續做善事」！網揪心點頭：頑固長輩去打疫苗了

▲大S逝世。（圖／翻攝自大S微博）



網搜小組／劉維榛報導

日前麻疹疫苗大缺貨，反而引來醫界急呼，其實打流感疫苗更重要，但依舊無法把疫苗覆蓋率拉起來，直到大S因流感併發肺炎逝世後，才讓更多人意識到流感的嚴重性，造成一波搶打潮。對此，一名網友感慨，大S生前做了很多善事，逝世後依舊沒停，「提醒了大家要打疫苗」，引發網友揪心不捨。

一名網友在Threads表示，看到大S因病逝世後，爸爸有感而發直呼「大S生前做了很多善事，到現在還再做，你看他提醒了大家要打疫苗」，一番話讓原PO點頭給予認同，「...嗯真的欸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下引來網友也揪心回應，「真的！親自見證家裡，講了好幾年死不打疫苗的長輩，居然自己去診所問要打了」、「還教導大家及時行樂、愛要及時」、「還有認識並正視了感冒和流感的差異性」、「跟我想的一樣，大S真是善良的天使」、「大S是個有福報的人，到現在看到的都是她的善行義舉」。

事實上，前台大醫院感染科醫師林氏璧過年前曾擔憂表示，「65歲以上老人家本季流感疫苗覆蓋率僅45%，離疾管署設定的55%還有一段距離，隨著台灣流感疫情也升溫，寒假又會更多人去日本，非常讓人擔心」，如今大S因流感併發肺炎驟逝，引起國內流感疫苗搶打潮。

根據疾管署最新統計，昨（5日）全國公費流感疫苗接種約4.6萬劑疫苗，而從消息傳出短短三天，公費疫苗就用掉15萬劑，目前疫苗剩餘約4.3萬劑，預計本周就會用罄。疾管署另著手增購10萬劑流感疫苗，給11類高風險族群使用，最快本月20日開打。