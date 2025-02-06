大S噩耗3天！張蘭哭訴「經歷人生至暗時刻」…慘被「禁播」

記者廖翊慈／綜合報導

女星大S（徐熙媛）3日驚傳因流感併發肺炎離世，享年48歲。前婆婆張蘭6日恢復直播帶貨，並在直播中哀傷表示，過去的三天，她經歷了人生中難以言喻的至暗時刻。大量網友湧入直播間，嗆她「沒一句實話」。張蘭直播一個多小時後，突然遭抖音官方封鎖。

▲▼張蘭乾兒子稱汪小菲主動包機，遭小S打臉。（圖／翻攝自微博）

張蘭的乾兒子「夏小健」5日拍影片稱，是汪小菲出錢包機，讓大S的骨灰體面回家。張蘭還按讚該影片。小S迅速駁斥，包機事宜全由徐家操辦，「現在竟然出現這種謊言說是汪小菲包機，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

▲張蘭在直播中表示，這三天經歷了人生中最黑暗的時刻。（圖／翻攝自微博）



張蘭的直播迅速湧入大量酸民留言開罵。張蘭態度強硬回應酸民，「我行得正、立得正，在培養員工和孩子方面，我是非常有經驗的，現在的我比以前更成熟、更有格局。」她還稱「律師已經進群收集證據了」，最後甚至還在鏡頭前哽咽，過沒多久就遭禁播。

▲網友猜測，張蘭是被檢舉到禁播。（圖／翻攝自微博）

不少網友指出，官方未說明禁播原因，直播過程也無明顯違規，高機率是被過多網友檢舉到禁播，「爛口報應」、「封得好，最好別再開了」、「怎麼會有這麼無恥的無賴」、「吃人血饅頭還開上宴席了」、「包機、按讚、賣慘、帶貨、數錢，一波流量操作啊」、「靠吃前媳婦人血饅頭，賣出去的酸辣粉，每一口都帶著前媳婦的血淚，誰敢買她家產品，不怕損幾代人的福德嗎」，還有不少人曬出，檢舉成功張蘭直播的截圖。

官方數據顯示，張蘭該場直播開播前30分鐘，觀看人數已超350萬人，平均線上人數23.8萬，在帶貨總榜上排名第四。