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80公斤鏡子倒下「砸死5歲男童」　他乖陪媽媽逛街竟送命

▲▼衣服店,服飾店,百貨公司,專櫃,鏡子,試衣間,試衣鏡,全身鏡,逛街,流行,dress code,穿搭。（圖／VCG）

▲英國一名5歲男童，被百貨公司店家的大鏡子砸死。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

英國發生不幸事件，一名5歲男童陪母親逛百貨公司，在某一間服飾店裡，卻遭突然倒下的80公斤大鏡子，活活砸死。

BBC、獨立報等外媒報導，這起案件發生於2021年，但直到本周才召開死因調查裁判庭。男童跟著母親進入內衣區，他看見自己的反射倒影時，似乎伸手觸碰鏡子，未料鏡子隨即倒下，重擊其頭頂與後腦。上述過程被店內監視器拍下，但由於畫面「太令人痛心」，主持裁判庭的高級驗屍官禁止公開播放。

男童起初被送往切爾斯特醫院（Colchester Hospital），之後轉往劍橋郡的阿登布魯克醫院（Addenbrooke’s Hospital），6天後仍因「災難性的腦損傷」，於2021年8月2日宣告不治。

警官潘納爾（Michael Pannell）出庭表示，同仁們當時獲報得知「一面大鏡子砸在一個孩子身上」，而年幼受害者已經失去意識，抵達現場後目睹，鏡子被摔碎，地上滿是鮮血。他指出，男童觸碰鏡子的力道非常小，甚至可能根本沒出力，但因為鏡子太重，「往前傾並且擊中了他」，鏡子「一定非常接近，或者正好處於平衡點上」。

根據調查，鏡子高度8英尺6英寸（約2.6公尺），寬度近2英尺（約0.6公尺），估計重量高達176磅（80公斤）。儘管牆壁與鏡子上都有金屬支架，但連接兩者的木製零件已經明顯損壞。

鏡子安裝於2015至2016年的店面翻新工程，儘管案發時間落在5年安全保固期間，仍可能因為清潔或顧客使用而磨損，業者卻沒有制定任何預防性維護計畫。根據案發之後的檢查，同店面其餘14面鏡子之中，高達9面都出現固定支架變形的狀況。

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