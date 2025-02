80公斤鏡子倒下「砸死5歲男童」　他乖陪媽媽逛街竟送命

▲英國一名5歲男童,被百貨公司店家的大鏡子砸死。(示意圖/VCG)



記者吳美依/綜合報導

英國發生不幸事件,一名5歲男童陪母親逛百貨公司,在某一間服飾店裡,卻遭突然倒下的80公斤大鏡子,活活砸死。

BBC、獨立報等外媒報導,這起案件發生於2021年,但直到本周才召開死因調查裁判庭。男童跟著母親進入內衣區,他看見自己的反射倒影時,似乎伸手觸碰鏡子,未料鏡子隨即倒下,重擊其頭頂與後腦。上述過程被店內監視器拍下,但由於畫面「太令人痛心」,主持裁判庭的高級驗屍官禁止公開播放。

男童起初被送往切爾斯特醫院(Colchester Hospital),之後轉往劍橋郡的阿登布魯克醫院(Addenbrooke’s Hospital),6天後仍因「災難性的腦損傷」,於2021年8月2日宣告不治。

