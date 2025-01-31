護理師走春遇劫！家屬悲曝女兒夢想「追隨媽腳步」　控後車飆速110

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣頭城鎮濱海路二段昨(30日)大年初二發生嚴重車禍！20歲吳姓女子駕車載著父母與弟弟出遊，變換車道時與後方車輛發生碰撞，失控撞向分隔島後再撞上民宅，造成母親死亡的悲劇。家屬指出，事發時後方車輛的時速從60公里加到110公里，疑似因車速過快才與吳女車輛發生碰撞，但詳細肇事原因仍待警方釐清。

從內線車輛的行車紀錄器畫面可以看見，當時吳女車輛從外線切入時，車尾被內線行駛的車子推撞，當場失控往中央分隔島衝撞，再往外直直撞向民宅外的柱子，過程十分驚悚。

▲宜蘭春節期間發生一家四口嚴重車禍，造成1死2傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

死者家屬表示，後車駕駛的車速當時由60直接加速到110，直接撞上他們的車，認為鍾姓駕駛速度過快是導致此次車禍。另外，死者謝姓女子是台北長庚醫院的護理師，而開車的女兒也就讀護理系，未來打算追隨媽媽的腳步成為護理師，沒想到一家人初二出門走春卻遭遇悲劇，令人難以接受。

警方說明，本案發生在昨天下午2時48分，當時吳父坐在副駕駛座，吳母和15歲弟弟坐在後座，事故發生後吳母當場失去呼吸心跳，救護人員到場緊急送往杏和醫院急救，仍不幸宣告不治。另吳女、吳父輕傷，送往博愛醫院救治無大礙，吳弟則是沒有受傷。雙方駕駛經過酒測後，無酒精反應，肇事原因待後續調查釐清。