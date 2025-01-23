台南百貨公司驚見男子裸奔！員工顧客都看傻　警強制送醫

記者林東良／台南報導

台南東區一間百貨公司內，出現一名男子一絲不掛在公司賣場6樓裸奔，嚇壞專櫃員工及正在該處逛街的顧客，市警一分局據報到場查處，發現該裸男已被其民眾以毛巾包裹合力控制，警方馬上將其壓制，將他強制送醫治療。

▲台南東區一間百貨公司內出現一名裸男在公司賣場6樓奔跑，嚇壞專櫃員工及正在逛街的顧客。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

有網友在網路社群po出一段台南市某百貨公司6樓賣場影片，一名男子裸體奔跑，嚇壞在賣場逛街的民眾和專櫃員工，網友並戲稱驚見「進擊的巨人」。

台南市警一分局莊敬派出所所長林海平指出，有關網路影片流傳1月21日下午有一名男子全身赤裸在東區某知名百貨商場奔跑情事，案經一分局員警接獲商場人員通知到場查處時，該男子已被民眾制止，並用毯子包覆身體，隨後由119救護人員檢查，經評估該員神狀況異常，馬上將他強制送醫。

林海平所長說，檢視影片中男子，在公共場所裸奔之不雅行為，顯已違反社會秩序維護法第83條之規定，後續一分局將通知他到案說明，進一步調查釐清詳細案情與原因。



第一分局呼籲，於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，依社會秩序維護法第83條規定，可處新台幣6千元以下罰鍰。警方再次提醒民眾，切勿以身試法。若遇到類似情況，可撥打110請警方到場處置。