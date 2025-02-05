不爽大S過世「死者為大」！丁允恭爆氣嗆：林北沒死那裡也很大

▲高雄市前新聞局長丁允恭因桃色醜聞淡出政治圈。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

女星大S（徐熙媛）因病客死異鄉，享年48歲，消息震驚娛樂圈，網路也掀起過去種種爭議，引發正反兩方爭辯，對此，高雄市前新聞局長丁允恭也在社群發表看法，直言自己是不是該去死一死，死了大家就開始同情他，話鋒一轉又調侃「算了不用『死者為大』了，林北沒死那裡也很大」。

大S病逝過去爭議事件，掀起兩派網友討論，而丁允恭也在社群上發表個人看法，表示「自己也可以一樣嗎？是不是該去死一死？死了大家就開始同情他了？」表示雖她沒有在辦公室打砲，但自己也未嘲笑土台客、貶低台灣本土傳統戲劇，「還利用媒體公器表達對民主程序選出的總統的不屑，更沒有簽名支持中國對香港萬惡的國安法」。

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丁允恭認為，鄉民對黃色事件的意淫心態，加上推波助瀾的網軍，使得無法權衡這之間真正該有的權重，「算了不用『死者為大』了，林北沒死那裡也很大」。

▲丁允恭在社群平台上發表大S病逝看法。（翻攝自丁允恭臉書）

回顧丁允恭桃色醜聞，2020年遭本刊獨家揭露，擔任高雄市新聞局長時，婚後劈腿多女等醜聞，甚至將把局長辦公室當砲房，與前女友在辦公桌上發生關係、要求墮胎。監察委員調查後認定，丁允恭的行為有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象，情節重大，故判決對丁允恭撤職、停止任用2年。



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