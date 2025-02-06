限今天！全家單品咖啡「買6送6」可寄杯　自帶杯限時省8元

▲全家Let's Café「好咖日限定」，限時1天單品咖啡「買6送6」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

單品咖啡控把握囤貨時機！全家每月6日在APP推出Let's Café「好咖日限定」，今（6日）限定一天開賣中杯或大杯單品美式、拿鐵「買6送6」，同步還有minimore甜點蛋糕「買2送1」、極鬆餅「買6送3」。另外，7-11「開工優惠」推出中杯精品美式4杯200元、濃萃美式「買10送10」，即日起至2月10日每日限量搶。

▲全家2月6日限定，自帶杯省8元。（圖／業者提供）

★全家

●全家APP隨買跨店取「好咖日限定」2月6日限時優惠：

Let's Café 中杯單品美式，原價1杯80元，買6送6。

Let's Café 中杯單品拿鐵，原價1杯90元，買6送6。

Let's Café 大杯單品美式，原價1杯100元，買6送6。

Let's Café 大杯單品拿鐵，原價1杯110元，買6送6。



兌換期限至：2025年8月31日。

其他還有「minimore」指定甜點買2送1、極鬆餅「買6送3」。

▼全家「好咖日限定」優惠。（圖／業者提供）

●全家會員限定優惠

全家推出會員限定優惠，即日起至2月9日期間，Let's Café特大熱美式、大杯卡布奇諾、濃厚靜岡抹茶拿鐵「第二杯10元」。

同時有三層絲柔抽取衛生紙（120抽X24包）原價840元，特價只要345元，還有威德雙效益生菌「買1送1」等好康。

●全家康康5優惠

全家2月7日至2月9日（五六日）康康5優惠，精選5樣好康買1送1：



UCC 無糖咖啡，原價35元，買1送1。

鹼性離子水，原價35元，買1送1。

阿奇儂X鮮乳坊生巧克力煉乳雪糕，原價40元，買1送1。

Famice 喝的霜淇淋，原價69元，買1送1。

零食（星太郎香菜超寬條餅、農心海鮮烏龍麵等），原價39~49元，買1送1。

▼全家便利商店「康康5」2月7日至2月9日優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●7-11 即日起至2月10日，在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出開工打氣優惠：

CITY CAFE大杯濃萃美式買10送10，每日限量2萬組。

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵買10送5，每日限量2萬組。

CITY CAFE風味系列指定熱飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/好時經典)任選5杯200元，限量5萬組。

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任4杯200元，限量5萬組。

CITY PRIMA中杯精品美式4杯200元，限量5萬組。

CITY PEARL 珍珠奶茶4杯200元，限量5萬組。

CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青/一顆檸檬紅4杯200元，限量5萬組。

▲7-11開工優惠一直持續到補班日。（圖／7-11提供）

●2月6日門市優惠：

大杯濃萃美式，原價50元，第2杯10元。

大杯濃萃拿鐵，原價60元，第2杯10元。