又發現新病毒！科學家憂「人畜共通」　同屬病毒死亡率70%

▲科學家發現新的亨尼巴病毒屬。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

科學家在美國阿拉巴馬州的「鼩鼱 （ㄑㄩˊㄐㄧㄥ）」身上發現了新型病毒「坎普希爾病毒」（Camp Hill virus），考慮到同屬病毒曾經帶來的疫情與影響，讓人擔憂它可能透過動物宿主感染人類，甚至引發廣泛疫情。

鼩鼱是一種廣泛分布於美國及加拿大的小型哺乳類動物，其身上被檢測出坎普希爾病毒，這也是第一次在北美洲發現「亨尼巴病毒屬」（henipaviruses）。考慮到其他亨尼巴病毒屬的高死亡率，如今這項新發現，引起「病原溢出」（spillover events）、也就是病原體獲得感染新宿主的能力，從原本宿主跨越到另一種宿主的擔憂。

澳洲昆士蘭州大學的派瑞博士（Dr Rhys Parry）表示，在北美洲發現「亨尼巴病毒屬」非常重要，代表這些病毒在全球的分布，可能比先前所想像的更多、更廣泛，而且「在其他地區，亨尼巴病毒屬已經在人類與動物身上造成嚴重疾病與死亡。」

▲阿拉巴馬州的鼩鼱身上發現新型病毒。（圖／達志影像／美聯社）



其中，最危險的亨尼巴病毒屬就是「亨德拉病毒」（Hendra virus），最早在澳洲布里斯班發現，死亡率高達70%。另一種是立百病毒，在東南亞爆發疫情時，死亡率為40至75%。2種病毒都可能造成流感症狀及呼吸道窘迫症狀，而且目前皆無專門治療方法。

派瑞博士表示，還需要投入更多研究，釐清坎普希爾病毒，是否會對人類構成危害，但與其「最接近、曾經引發人類疾病的亨尼巴病毒屬，就是『瑯琊病毒』（Langya virus），它在中國從鼩鼱傳播到人類身上，這表明鼩鼱到人類的傳播可能發生」。

目前，研究團隊正在密切觀察與研究，並且致力於研發針對亨尼巴病毒屬的疫苗。