高雄女慘遭碎屍！臥室殺人再拖浴室肢解　5度拋屍餵魚畫面曝

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名71歲林姓婦人在大年初五(2日)騎乘機車，載著73歲張姓男子回到張男於前鎮住處，沒想到卻慘遭殺害，警方今(6日)於前鎮運河尋獲婦人時，僅撈獲不完整的屍塊。警方調閱監視器，發現張嫌3日清晨進出住家12次，其中有5次便是扛著婦人的屍體，騎乘單車到運河邊丟棄，經入屋搜索鑑識，初判張男是在臥房內痛下殺手，再將婦人拖到浴室肢解，不過張男至今尚不承認犯案。

▲張姓男子將婦人分屍後，清晨5度出門拋屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

楠梓分局3日上午10點接獲林姓婦人的兒子報案，指出媽媽在2日下午5點05分從楠梓住家騎乘機車外出後，不僅當晚沒回家睡覺，手機還無法撥通，擔心母親行蹤，認為可能有生命危險。

▲高雄婦人載著張姓男子出門，失蹤一夜未歸，尋獲時已被分屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器，發現婦人2日騎乘機車，後座載著一名73歲張姓男子出現在前鎮區後，便失去行蹤。警方為求慎重，針對年長者失蹤案件，比照重大刑案偵辦，組成專案小組追查婦人下落。

警方持續調閱監視器，發現婦人2日下午6點多，進入張姓男子於前鎮區住處後便沒有外出。專案小組找到張男住家，並經他同意入屋搜索，不過未尋獲林姓婦人的身影，但仍以嫌疑人身分，將張男帶回派出所釐清。

▲林姓婦人載張男回到張男前鎮住處，接著畫面就再無婦人的身影。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於張姓男子不承認犯案，並稱林姓婦人進入屋內30分鐘後就離開，張姓男子訊畢後即返家，警方則持續監控張姓男子的行蹤，同時持續調閱相關監視器，不過發現張嫌供詞有迴避之嫌，因為監視器錄下，林婦自進入張嫌屋內後就未曾離開。

警方經科技偵查比對影像，發現張男於3日清晨6點至上午10點之間，進出住家12次，每一次都是手提著東西出去，再拿著一個空袋子回家。專案小組分析，其中有5次，疑似就是扛著婦人的屍塊，騎乘單車將屍塊棄置到前鎮運河，其餘則是扛著扛著桶裝水進屋，疑似要清洗屋內血漬。

由於張姓男子行跡可疑，警方懷疑林姓婦人已於張男住處被殺害，5日晚間8點多，專案小組持搜索票，前往張男於前鎮區住處旁將他逮捕到案，警方進入屋內鑑識時，發現臥室、浴室有多處血跡噴濺痕跡，經過鑑定，確認與林姓婦人的DNA吻合。初步認為張男應是在臥房行兇，再將林姓婦人拖至浴室肢解。

▲婦人被狠心分屍，棄置於前鎮運河。（圖／記者許宥孺翻攝）

據悉，林姓婦人與張姓男子為朋友關係，林婦家屬也熟識張嫌，雙方認識很久，不過張嫌有強姦、搶奪、竊盜等刑案犯罪紀錄。事發至今，張嫌對於案情始末仍態度保守，且始終不承認行兇，警方持續釐清殺機並尋找兇器。

專案小組今日循線，在前鎮5號船渠尋獲婦人的屍塊，起初僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊，不排除嫌犯將婦人「碎屍」，也有可能是遭魚群啃噬。警消下午再至該河渠下游處持續打撈，又撈獲一些屍塊，目前收集約有2個黑色塑膠袋，現場仍持續打撈中。