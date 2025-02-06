高雄女遭碎屍棄水溝　又撈獲2袋屍塊！兇嫌4小時12度進出家門

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名71歲婦人2日騎乘機車載著張姓男友人出門，但當日失去音訊，兒子連絡不上，3日上午緊急報警，警方啟動協尋並調閱監視器，發現婦人於張男住處失去蹤影，昨日上門搜索，發現屋內有血跡噴濺痕跡，懷疑婦人已慘遭殺害。警消今(6日)於前鎮區5號船渠撈獲婦人的屍塊，包括腳掌和內臟等身體殘碎組織，稍早又於下游處撈獲部分屍塊，目前以2黑色垃圾袋盛裝，現場持續打撈中。

▲警消於下游處持續打撈屍塊。（圖／記者許宥孺翻攝）

楠梓分局3日上午10點接獲婦人的趙姓兒子報案，指出媽媽在2日下午5點05分從楠梓住家騎乘機車外出後，不僅當晚沒回家睡覺，手機還無法撥通，擔心母親行蹤。

▲高雄婦人載著男友出門未歸，今日尋獲時已被分屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器，發現婦人2日騎乘機車，後座載著一名73歲張姓男子出現在前鎮區後，便失去行蹤。警方為求慎重，針對年長者失蹤案件，比照重大刑案偵辦，組成專案小組追查婦人下落。

警方持續調閱監視器，發現婦人2日下午6點多，進入張姓男子於前鎮區住處後便沒有外出，經科技偵查比對影像，發現張男於3日清晨6點至上午10點之間，數度進出至少12次，形跡可疑，懷疑婦人於張男住處內被殺害，立即報警高雄地檢署指揮偵辦。

5日晚間8點多，專案小組持搜索票，前往張男於前鎮區住處旁將他逮捕到案，警方進入屋內時，發現有多處血跡噴濺痕跡，認為張男涉嫌重大，全案將依殺人罪嫌高雄地檢署偵辦並聲請羈押。

▲警方在前鎮區一處水溝，發現婦人的屍塊。（圖／記者許宥孺翻攝）

據悉，婦人與張姓男子為朋友關係，至於為何原因痛下殺手，警方仍正釐清中。專案小組今日循線，在前鎮5號船渠尋獲婦人的遺體，不過婦人已遭到分屍。

警消起初僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊，不排除嫌犯將婦人「碎屍」，也或可能是遭魚啃噬，稍早再至該河渠下游處持續打撈，又撈獲一些屍塊，目前收集約有2個黑色塑膠袋，現場仍持續打撈中。