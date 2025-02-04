手刀下載「遊桃園APP」　免費領取2025台灣燈會「寶可夢小提燈」送完為止

▲民眾只要下載「遊桃園APP」並完成會員註冊（含既有及新註冊的會員），即可獲得「2025台灣燈會在桃園紀念寶可夢提燈」兌換資格。（圖／桃園市政府風景區管理處提供，下同）

生活中心／綜合報導

2025台灣燈會即將於2月7日至2月23日在桃園機場捷運A18與A19站周邊盛大登場！桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長表示為了讓旅客留下最難忘的賞燈回憶，桃園市政府特別推出「2025台灣燈會在桃園紀念寶可夢提燈」，民眾只要下載「遊桃園APP」並完成會員註冊（含既有及新註冊的會員），即可獲得提燈兌換資格，讓大小朋友都能帶著可愛的寶可夢小提燈漫遊燈區，感受光影奇幻魅力！

觀旅局周柏吟局長提到這款寶可夢主題小提燈設計精巧，超級可愛的星星造型象徵閃耀的元宵夜空，燈面圖案結合蛇年主題的「君主蛇」以及超萌寶可夢，以及穿上農曆新年喜氣服飾的皮卡丘，充滿濃濃的過年氛圍，加上超豐富的小配件，可依喜好自由組裝出六種玩法，不論是脖掛、手提、掛飾或當小夜燈，簡直萌力十足，ㄧ定收服大小朋友的心。

如何領取寶可夢提燈？簡單3步驟！

1、下載「遊桃園APP」

2、註冊會員並輸入手機號碼驗證（既有用戶需註冊會員，並輸入手機號碼驗證）

3、2/7起請至光臨千塘國現場開啟APP，並點選「燈會尋寶趣」中「線上換好禮」取得電子兌換券，至洽溪路提燈發放處排隊兌換

提燈發放時間

2025年2月7日（五）至2月23日（日）

每日14:00開放領取，數量有限，兌完為止！

提燈領取地點

「光臨千塘國燈區」洽溪路提燈發放處

領取提醒！

●每位會員限領1盞，數量有限，先到先領！

●12歲以下孩童須由家長陪同排隊，每組最多1大1小可領取2盞。

●如遇APP註冊或網路問題，請至現場寬頻網路區重新操作，或洽服務台工作人員協助。

●全新2025台灣燈會遊桃園APP版本將於2月6日正式上線，讓燈會體驗升級！燈會結束後還可以繼續使用知曉桃園一切好玩大小事！

●內建LBS智慧定位，快速掌握燈會亮點

●提供燈區導覽、展演節目表、即時接駁資訊

●超多好康活動，下載遊桃園APP並加入會員，除了可以兌換限量寶可夢提燈外，還能另外獲得一次抽獎機會! 有機會抱回台鈴eReadyfun電動機車、iPhone 15 Pro Max 256GB 、iPad 10 64GB 、AirPods藍芽無線耳機、喬山運動券等好禮!

趕快下載「遊桃園APP」，不僅能隨時查詢燈會資訊，還能免費拿到超萌寶可夢小提燈！數量有限，快來光臨千塘國吧！

立即下載遊桃園APP：http://onelink.to/pa882m

(texting)註冊教學影片：https://youtube.com/shorts/k5GmKOSx7CI

寶可夢小提燈兌換教學影片：https://youtube.com/shorts/44VgwQckws0