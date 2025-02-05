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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍側翼酸王婉諭「你女兒初二不用回娘家，要等七月」　本人回應了

▲▼粉專「業力引爆」發文嘲諷時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／業力引爆）

▲粉專「業力引爆」發文嘲諷時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／業力引爆）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量黨主席王婉諭日前發文討論「初二回娘家」習俗，引起討論。而親藍側翼粉專「業力引爆」連日發數篇文酸王婉諭，更提到王意外過世女兒小燈泡「放心，你女兒初二不用回娘家。」對此，王婉諭今（5日）表示，多數時候的台灣社會是良善的。但總有一些極端、失控的群眾，每個人當然有權評論公眾人物的言行，但應該有一條共同的底線，就是不刻意的用他人失去至親生命的悲劇，來嘲諷、攻擊、羞辱往者，「不論基於什麼動機、出發點是什麼，我們都不該正當化這種有毒的言行。」

王婉諭表示，政治如果失去人性，就失去了為社會帶來正向改變的力量。這件事，應該很少有人比我更有感觸。自己始終相信，多數時候的台灣社會是良善的。但總有一些極端、失控的群眾，會用言語去把傷痕撕的更深。這些言語，當然讓人很難受，「但我一直學著告訴自己，也告訴身邊的親朋好友：這群人終究是社會中的少數。」

王婉諭喊話，別讓社群演算法建構的同溫層誤導你，過度放大這樣的聲音，誤以為有很多人都這樣，甚至讓他們成為你的代言者。任何生命的意外消逝，都是一場悲劇。「對於他們親近的親友來說，更是難以承受的痛楚。」

王婉諭強調，每個人當然有權檢視、評論公眾人物的言行，但我們應該有一條共同的底線，就是不刻意的用他人失去至親生命的悲劇，來嘲諷、攻擊、羞辱往者。「不論基於什麼動機、出發點是什麼，我們都不該正當化這種有毒的言行。」

王婉諭指出，台灣的民主是個血氣方剛的少年，總是吵吵鬧鬧，講到政治時，總會引起很多矛盾、對立、衝突。但只要回到日常生活，「我們彼此共享的價值與感受，遠遠多過不一樣的地方。有不同、有爭辯，但是也有更多的共同信仰。我相信，只有這樣的民主，才能繼續走下去。」
 

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