藍青年遞交吳沛憶罷免提議書　中選會預計3月2日審定完畢

▲罷吳四騎士送交第一階段罷免吳沛憶委員連署書，滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安、丁瑀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

罷免吳沛憶團體「蟾蜍剋星」今（5日）送交第一階罷免連署書2678份到中選會。根據《公職選罷法》第79條規定，選委會收到罷免案提議後，應於25日內查對提議人名冊；也就是，中選會須於3月2日審定完名冊。

民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出大罷免，民團在3日時送出全台20位藍委的罷免連署書。而罷免綠委方面，罷免吳沛憶、吳思瑤的「蟾蜍剋星 罷免雙吳」召集人滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安、丁瑀，今赴中選會遞交吳沛憶第一階罷免連署書。

劉思吟指出，今天送出2678份連署書，地方民眾滿支持他們罷免，且地方民眾都表示他們沒有看過吳沛憶在選區服務，甚至有民眾充滿疑問問到「吳沛憶是誰？」經過他們說明，才知道她是立法委員。

另外，劉思吟說，由於目前團隊人手不足，原本是要將吳沛憶、吳思瑤的連署書一起送件，但吳思瑤的還在造冊中，未來會儘速送交。

根據規定，罷免分為「提議、連署、投票」3階段，第一階段的「提議人數」需達原選舉區選舉人總數的1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確。

若順利進入第二階段連署，「連署人數」應為原選舉區選舉人總數的10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複。

接著若選委會查對第二階段連署無誤後，將進入最後的投票階段，依規定，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上，才算罷免通過。