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錢莊老闆是共諜！總統府3憲兵+3空軍「賣情報抵債」　主謀逃對岸

▲▼橋頭地檢署。（圖／翻攝自Google Maps）

▲橋頭地檢署外觀。（圖／翻攝自Google Maps）

記者黃哲民／台北報導

黃姓錢莊業者被中國情治單位吸收、扮演在台代理人，登網路廣告以優惠金額與利息為餌，引誘欠債的現役軍士官上鉤，慫恿沒錢還就拿機密資料來換，有不少現役軍人因此淪為共諜，分成數起案件偵辦，高雄高分檢與橋頭地檢署聯手偵辦其中3名空軍地勤軍士官涉洩露漢光演習軍事機密，起訴3人與黃男的妹妹涉犯《國家安全法》等罪嫌。

黃男因另涉其他國安法案件被通緝中，檢方調查指出，黃男從2019年起，受大陸地區派遣人員王志勇（綽號勇哥，福建省晉江市金井鎮人）指示，在台灣發展情報組織，並以開設地下錢莊為幌子，專挑現役軍人經營放貸業務。

黃男在網路打廣告，標榜可借錢幫還賭債、放貸金額與利息很優惠，藉此刻意接觸需款孔急的軍士官，等上鉤的現役軍人還不出錢，黃男軟硬兼施，慫恿可拿機密資料來換，若情報有價值，不用還錢又可論件領取數千元到數萬元「工作獎金」，否則將向部隊告發，誘使負債的軍士官刺探、蒐集情資。

橋頭地檢署前年（2023年）經國防部政治作戰局、調查局國家安全維護工作站與高雄市調查處報請指揮偵辦，查出黃男利用前述手段，吸收空軍第七聯隊陳姓上尉、第二聯隊陳姓上士與雷達中隊胡姓上士等3名地勤軍士官，涉洩露漢光演習部隊序列與陣地部署等軍事機密。

橋頭地檢署檢察官盧惠珍指揮專案小組，從2023年12月起陸續搜索41個處所，約談多名涉案軍士官到案，黃男妹妹任職金融機構、替哥哥匯付不法酬勞，因而與胡男等主嫌被聲押禁見獲准。

後因《國安法》修法，涉及刺探、蒐集軍事機密或國家機密層級的案情，改由高檢署或高分檢為一審管轄，本案去年6月移轉高雄高分檢檢察官洪瑞芬接辦，密集蒐證並鑑識外流的機密資料、掌握完整金流後，日前起訴3名軍士官與黃男妹妹涉犯《國安法》、《刑法》外患罪章、《國家機密保護法》等罪嫌。

此外，橋檢原先偵辦內容中，國軍某機構軍士官涉洩密給黃男的案情，因外洩資料僅屬「公務機密」，高雄高分檢移回橋檢續辦。

至於在逃的黃男，另涉多件類似的國安案件，包括台北地檢署去年底起訴3名總統府憲兵與1名資通電軍的士官，洩露部隊公務機密涉犯《國安法》等罪嫌，黃男也被指為主謀，據悉，黃男潛逃對岸被通緝，高雄高分檢也對他併案通緝。

高雄高分檢指出，中共勢力不斷對我國滲透竊密，造成國家安全威脅與日俱增，檢方均主動協同調查局國家安全維護工作站及國防部負責軍事安全單位組成國安辦案團隊，共同戮力偵辦，彼此緊密合作、積極調查，以期遏止共諜無孔不入之滲透，確保國家長治久安，維護國人生命安全。

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