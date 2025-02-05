　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白喊總預算未衝擊疫苗　綠揭影響轟心虛：別肇事逃逸

▲民進黨團時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藝人大S徐熙媛因在日本染上流感併發肺炎過世，引起國內流感疫苗搶打潮，有網友質疑藍白亂砍總預算，導致民眾沒有疫苗可打，遭國民黨團批評造謠，稱有關流感疫苗預算「一毛未刪」，並轟衛福部去年疫苗採購預算執行率只有10%。對此，民進黨團5日反擊，控藍白肇事逃逸，現在想方設法自圓其說。

民進黨團副書記長郭昱晴說，藍白聲稱衛福部去年疫苗採購預算執行率只有10%，但他們沒說清楚的是，那是八月前的數字，八月之後就全數執行完畢，疾管署也發出說明打臉，而防疫業務部分，「充實國家疫苗基金補助」說要凍結2億6千多萬，之後改凍結1千萬，另衛福部業務費用整體凍結30%，要提出預算執行相關報告使得動支，跟國民黨的說法並不符合。

民進黨立委王正旭則表示，疾管署有編列相114年預算案總額121億元，被刪減1億5000萬，數字好像不多，但刪減的媒體政策、業務宣傳高達六成，可能影響傳染病宣導等工作大幅停擺，無法及時提供重要防疫資訊給民眾參考。

王正旭也舉例，過去新冠疫情中，有例行性記者會，未來可能這樣的記者會無法充分執行，衝擊民眾知的權利，而121億元預算又有三成被凍結，要執行防疫過程的內容會有影響，包括國記例行交流恐中斷、防疫體制維運協調能力受阻。

民進黨團幹事長吳思瑤說，藍白如今做賊心虛，想方設法，自圓其說，想用各種話術轉移焦點，要為惡砍預算漂白，這回總預算審查是史上最亂，光要交付委員會就連擋六次，拖71天才付委審查，審完三讀後到今天還是沒辦法送出，因為具體凍結刪減數沒人說的準。此外，刪凍數創史上新高，委員會中心主義被踐踏，沒有實質協商，表決的粗糙無比，只有黑箱作業。

吳思瑤說，這些亂象肇事者就是藍白，敢這樣做卻不准受影響的部會發聲捍衛，只會胡亂批評造謠生事，像是行政院各地聯合服務中心預算被大砍99%，被砍成這樣不能發聲？呼籲藍白不要肇事逃逸，被砍的人才知道痛在哪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S肺炎猝逝！醫揭「恐怖缺氧真相」　2徵兆恐24小時奪命
全台最老FRIDAYS將熄燈　結束近31年歷史
新竹「巨無霸L型人龍」排爆兩條街！網洗版：台灣人不意外
神似大S爆紅！陸網紅宣布未來停止模仿　哀悼偶像：妳就是女主角
變態3教練恐怖虐童！車拖3歲弟害睪丸發黑　6歲姊綁樹上當沙包
獨／溫泉會館偷拍！GOGO哥出庭喊：很後悔沒錢賠
網紅夫妻補習班遭廢止！疑涉性騷學生
大S驟逝「診所排隊一大圈」！她狂打電話：大家都衝來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白喊總預算未衝擊疫苗　綠揭影響轟心虛：別肇事逃逸

路易莎貼「謝絕政治活動」遭出征　吳宗憲：不想捲政治惡鬥也錯？

藍青年遞交吳沛憶罷免提議書　中選會預計3月2日審定完畢

狼師案第一時間未調查、主管人員不清楚規範　監委批北市府荒腔走板

春節赴陸會宋濤遭綠嗆「要飯」　陳玉珍怒：我關心台商很合理

被高嘉瑜爆坐擁美國2豪宅　李彥秀回依法申報：我沒綠卡

大罷免燒全國　張啟楷：民眾黨適當時機點幫藍委站台助講

罷綠委一階達標藍青年軍遞件　吳思瑤：把罷免當個人選舉墊腳石

辜嚴倬雲辭世　海基會：全力協助治喪事宜

辜嚴倬雲辭世　馬英九發文悼念曝「辜媽媽心繫兩岸和平」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

藍白喊總預算未衝擊疫苗　綠揭影響轟心虛：別肇事逃逸

路易莎貼「謝絕政治活動」遭出征　吳宗憲：不想捲政治惡鬥也錯？

藍青年遞交吳沛憶罷免提議書　中選會預計3月2日審定完畢

狼師案第一時間未調查、主管人員不清楚規範　監委批北市府荒腔走板

春節赴陸會宋濤遭綠嗆「要飯」　陳玉珍怒：我關心台商很合理

被高嘉瑜爆坐擁美國2豪宅　李彥秀回依法申報：我沒綠卡

大罷免燒全國　張啟楷：民眾黨適當時機點幫藍委站台助講

罷綠委一階達標藍青年軍遞件　吳思瑤：把罷免當個人選舉墊腳石

辜嚴倬雲辭世　海基會：全力協助治喪事宜

辜嚴倬雲辭世　馬英九發文悼念曝「辜媽媽心繫兩岸和平」

「氣喘」染流感重症風險高5倍！醫授「3大族群」養身建議

狠甩17.5公里！保時捷Taycan創 「冰上最長甩尾」金氏世界紀錄

橘色涮涮屋台中新光館3／2熄燈　市政路街邊店接續登場

搶看UNIQLO : C 春夏系列重點！極簡防雨大衣、790元收高質感肩背包

驚天交易！厄文先打給唐西奇　親曝2018年就差點聯手戴維斯、KD

快訊／新北小貨車追撞水泥車！「車頭撞扁」駕駛受困　獲救急送醫

出大事！「籃球大帝」喬丹之子　酒駕疑似又持毒遭逮捕

新北男疑妻與鄰居有染！深夜持滅火器罵三字經狂敲門　挨告3罪

墾丁地標「森林遊樂區牌樓」被撞慘況曝　疑貨櫃車肇事落跑

2NE1 DARA驚喜曬超萌高雄小物　IG中文拜年喊話：要再邀請我

政治熱門新聞

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒

青鳥為罷免「出征路易莎」　媒體人轟：惹得天怒人怨看還有誰支持

協助罷免是道義！沈伯洋：我們是受益者

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

二階段罷免連署1事最有效　她給3建議

沈伯洋籲別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

溪州夜市公告「不提供場地連署罷免」　遭網友轟：那我只好抵制了

俄羅斯攻擊烏克蘭東北城鎮　至少5死30傷

被高嘉瑜爆坐擁美國2豪宅　李彥秀回依法申報：我沒綠卡

回嗆蔡正元爛咖！曹興誠：攻擊我和沈伯洋就是匪諜

狼師毛畯珅染指至少45幼童　北市府慢半拍「7斷點」釀更多童受害

李文忠請辭國防院執行長　傳與同仁關係不睦遭向層峰檢舉

更多熱門

相關新聞

新竹「巨無霸L型人龍」排爆兩條街！網：台灣人不意外

新竹「巨無霸L型人龍」排爆兩條街！網：台灣人不意外

藝人大S染流感併發肺炎猝逝，引起國內流感疫苗搶打潮。一名網友今（5）早拍下，新竹市東區衛生所外排隊施打疫苗的「巨無霸人龍」，而在地鄉親也洗版留言，直呼「多早前就宣導？現在才要搶打？」「台灣人就愛一窩蜂+排隊」。

旅日怕急病？林氏璧建議1保險：抵日才能買

旅日怕急病？林氏璧建議1保險：抵日才能買

大S驟逝「診所排隊一大圈」！

大S驟逝「診所排隊一大圈」！

在國外「身體不適」怎麼辦？專家給7點建議

在國外「身體不適」怎麼辦？專家給7點建議

大S肺炎猝逝！醫揭「恐怖缺氧真相」　2徵兆恐24小時奪命

大S肺炎猝逝！醫揭「恐怖缺氧真相」　2徵兆恐24小時奪命

關鍵字：

流感疫苗大S預算

讀者迴響

熱門新聞

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

汪小菲挨轟認錯了！

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

命理師斷言小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

大S、具俊曄最後甜蜜合影公開了

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

具俊曄痛失大S　韓友人：他性格脆弱可能瘋了

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光

寒假僅15天！台南「今天提早開學」原因曝

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面