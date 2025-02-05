藍白喊總預算未衝擊疫苗　綠揭影響轟心虛：別肇事逃逸

▲民進黨團時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藝人大S徐熙媛因在日本染上流感併發肺炎過世，引起國內流感疫苗搶打潮，有網友質疑藍白亂砍總預算，導致民眾沒有疫苗可打，遭國民黨團批評造謠，稱有關流感疫苗預算「一毛未刪」，並轟衛福部去年疫苗採購預算執行率只有10%。對此，民進黨團5日反擊，控藍白肇事逃逸，現在想方設法自圓其說。

民進黨團副書記長郭昱晴說，藍白聲稱衛福部去年疫苗採購預算執行率只有10%，但他們沒說清楚的是，那是八月前的數字，八月之後就全數執行完畢，疾管署也發出說明打臉，而防疫業務部分，「充實國家疫苗基金補助」說要凍結2億6千多萬，之後改凍結1千萬，另衛福部業務費用整體凍結30%，要提出預算執行相關報告使得動支，跟國民黨的說法並不符合。

民進黨立委王正旭則表示，疾管署有編列相114年預算案總額121億元，被刪減1億5000萬，數字好像不多，但刪減的媒體政策、業務宣傳高達六成，可能影響傳染病宣導等工作大幅停擺，無法及時提供重要防疫資訊給民眾參考。

王正旭也舉例，過去新冠疫情中，有例行性記者會，未來可能這樣的記者會無法充分執行，衝擊民眾知的權利，而121億元預算又有三成被凍結，要執行防疫過程的內容會有影響，包括國記例行交流恐中斷、防疫體制維運協調能力受阻。

民進黨團幹事長吳思瑤說，藍白如今做賊心虛，想方設法，自圓其說，想用各種話術轉移焦點，要為惡砍預算漂白，這回總預算審查是史上最亂，光要交付委員會就連擋六次，拖71天才付委審查，審完三讀後到今天還是沒辦法送出，因為具體凍結刪減數沒人說的準。此外，刪凍數創史上新高，委員會中心主義被踐踏，沒有實質協商，表決的粗糙無比，只有黑箱作業。

吳思瑤說，這些亂象肇事者就是藍白，敢這樣做卻不准受影響的部會發聲捍衛，只會胡亂批評造謠生事，像是行政院各地聯合服務中心預算被大砍99%，被砍成這樣不能發聲？呼籲藍白不要肇事逃逸，被砍的人才知道痛在哪。