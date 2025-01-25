有「紅V標誌」才能報導！　陸網信辦嚴查「冒牌假冒」新聞機構　

▲大陸網信辦整治網路上假冒新聞機構違法行為，以抖音為例未來以「紅V標誌」為認證 。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

大陸網信辦日前宣布開展為期1個月的春節網路專項行動。近期又宣布新實施「清朗·整治違規開展互聯網新聞信息服務」，針對正式新聞信息服務的公眾號必須「持證亮牌」，未來將統一增加「紅V標識」作為劃分。不過，記者實際檢視大陸抖音平台，目前還是維持認證後的藍色勾勾，尚未正式更換。

本月19日，大陸網信辦宣布即日起為期一個月的「清朗·2025年春節網路環境整治」工作目標，針對六大項網路違規問題進行整治，並且「首次」整頓利用AI製造虛假消息的違法行為。

除了整治春節網路生態，網信辦近期又出新招，宣布開展「清朗·整治違規開展互聯網新聞信息服務」專項行動，主要推動互聯網新聞訊息服務單位「持證亮牌」，清理處置新聞訊息服務領域的違法違規訊息和網站、公眾帳號。

▼ 大陸網信辦整頓假冒網路新聞機構，未來証認要求更細化，新增證照編號。（圖／翻攝 抖音）

根據相關單位提供圖示，實際上網搜尋，以央視抖音為例還是維持舊版識別認證，尚未更換。舊版是「藍色勾勾」，認證詳情只有主體類型（機構）、以及認證信息。

國家網信辦相關負責人表示，為了網路傳播更有秩序，提升互聯網新聞訊息服務辨識度，目前正在推進實施「持證亮牌」，對獲得許可提供互聯網新聞消息服務的公眾帳號，統一增加「紅V標識」。

以抖音為例，新版的辨識認證即將換成「紅V標識」，認證詳情也更加細化，共有6項說明，包括服務單位、持證類型、服務編號等。

▼ 未來有「紅V標識」的媒體機構才能在網路上提供新聞消息。（圖／翻攝 抖音）

網信辦執行專項行動期間，也公布查處「首批」違法違規開展互聯網新聞訊息服務名單和行為：

一是仿冒假冒新聞單位。「中國國際新聞網」「黑龍江在線網」等網站，以及網易號「華夏早報」、西瓜視頻號「信息新報」等，仿冒假冒新聞機構，編發虛假不實信息，誤導社會公眾。

二是違規開展「採訪報導」。某文化傳媒有限公司未取得互聯網新聞訊息服務許可，違規開設「中視生態環保網」，非法招募「記者」，打著新聞單位名義進行「採訪」，違規發佈新聞消息。

三是借輿論監督名義，謀取不正當利益。百家號「房財經」、微博帳號「瀟湘經略」、微信公眾帳號「乳韻之家」等，違規開展互聯網新聞訊息服務，發佈涉企負面信息，並借機尋求商業合作或對企業進行敲詐勒索。