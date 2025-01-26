衣服亂穿「恐被趕下機」　這間航空公司規定：不准穿比基尼！





▲為了安全與尊重考量，一些航空公司也會對乘客服裝提出規定。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

國外航空界近期頻傳「著裝風波」，一些乘客因為衣著不當，而被趕下飛機。事實上，許多航空公司開始收緊服裝規定，以免類似事件再度發生。《福斯新聞》就整理出7大航空的最新規定。

精神航空（Spirit Airlines）

如果乘客「赤腳或穿著不得體」，可能被趕下飛機，例如透視裝，未充分遮住身體，暴露乳房、臀部或其他隱私部位，衣服或隨身物品淫穢冒犯等。

夏威夷航空（Hawaiian Airlines）



乘客禁止穿泳裝搭飛機，而且「衣服必須遮住軀幹上半部」。穿短褲沒問題，但「禁止泳褲和比基尼褲」，也不能赤腳，「在任何情況下，著裝都不得淫穢或明顯冒犯他人。」

西南航空（Southwest Airlines）



乘客不得穿著「淫穢或明顯冒犯」的衣服，而且必須穿鞋子。

聯合航空（United Airlines）



與西南航空類似，聯合航空對於乘客的著裝要求也相當寬鬆，包括乘客必須「穿著得體」，服飾不能淫穢或明顯冒犯，並且同樣必須穿鞋。

美國航空（American Airlines）

美國航空並未明確規定禁止哪些服裝，但稱乘客必須「穿著得體，禁止赤腳或穿著冒犯性服飾。」

達美航空（Delta Air Lines）

達美航空並未明確要求乘客著裝，但明文規定，若乘客的「行為、服裝、衛生或氣味，對於其他乘客造成不合理的干擾或冒犯風險時」，可能被趕下飛機。

卡達航空（Qatar Airways）

卡達航空規定，商務艙以上乘客應該穿著「時髦又不失端莊」（smart casual），確保舒適並且尊重其他乘客，「關於你應該穿著的服飾類型，根據你的目的地，會有不同規定」，包括禁止短褲、運動服飾及「過度暴露的衣服」。