初二走春悲劇！20歲女載全家出遊「失控撞民宅」　媽重傷送醫亡

▲宜蘭春節期間發生一家四口嚴重車禍，造成1死2傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮濱海路二段初二（30日）發生了一起嚴重車禍。一輛由20歲吳姓女子駕駛、載著家人出遊的轎車，在變換車道時疑似與後方車輛發生碰撞，導致失控，車輛先撞上左側安全島，接著又撞向右側民宅的樑柱，車體嚴重變形，造成車內4人中1人死亡，2人受傷的慘劇。

根據現場消息，事故發生在30日下午2點48分，當時車內乘客包括吳姓女駕駛的父母和弟弟，45歲的吳父坐在副駕駛座，吳母和15歲的弟弟則坐在後座。事故發生後，吳母當場OHCA（到院前心肺功能停止），無生命跡象，由頭城的救護車送往杏和醫院急救，最終因傷勢過重不治身亡。

至於駕駛吳女和吳父則意識清醒，屬於輕傷，分別由礁溪的救護車送往博愛醫院治療。而吳姓弟弟雖然沒有受傷，但也一同陪同母親前往醫院。

車禍原因目前尚不明確，除了被後車擦撞的說法外，也有傳聞指出可能是駕駛誤踩油門所致。目前警方已介入調查事故，並將根據現場蒐集證據和目擊者陳述來釐清事故的真正原因。相關單位也提醒駕駛人，行車變換車道時務必小心謹慎，以避免類似的不幸事件再次發生。