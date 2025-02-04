日「一夫多妻」軟飯男不再靠老婆養　成網紅月賺27萬

▲日男「一夫多妻」一週愛愛28次又進化！不再靠老婆養，成網紅月賺27萬。（圖／翻自渡部龍太IG）

圖文／鏡週刊

日本北海道37歲男子渡部龍太，因為採取「一夫多妻制」生活而走紅，過去他完全靠老婆養，遭人詬病，但現在渡部龍太再進化，成為職業網紅，更讓他月賺125萬日圓（約新台幣27萬元）的收入。

渡部龍太去年受訪時曾表示，自己擁有「6老婆」，一週做愛至少28次，他最大的願望就是能成為「生殖之神」，不斷地生小孩。近日渡部又接受《Friday》週刊訪問，他表示現在的他擁有「4老婆」，外加一名女友，總共有5名女人在他身邊。

渡部稱，目前「第一夫人」24歲的陽咲、「第二夫人」37歲彩花以及「第三夫人」28歲千晴，和他共同住在一起。另外陽咲生有一子、千晴也有一子，而千晴現在肚裡懷有雙胞胎。渡部還表示，「第四夫人」27歲千尋和他分居，但兩人仍有密切關係，另外還有「第五號」的女友也在交往中。此外，據悉渡部目前總共生有11名子女。

▲渡部與老婆們有一套特殊的相處之道。（圖／翻自渡部龍太IG）

渡部表示，自己過去一度靠老婆養，被稱作「吃軟飯男」，但現在的他轉為職業網紅，生活也變成「出差男」，有通告或活動就接。他宣稱經營社群與YouTube下來，月收入可達到125萬日圓。

另外渡部也再次闡述自己對一夫多妻的看法。渡部認為，「一夫一妻制」會讓男女對於彼此的伴侶，擁有太多期待，最終導致責任分配不均，有人的負擔過重。但「一夫多妻制」就可以減輕這樣的問題，大家可以分攤家庭責任與壓力，生活得更自在。

渡部以自己家庭為例，他稱家裡就讓「第一夫人」陽咲承擔煮飯料理的工作，「第二夫人」彩花包辦掃除與洗衣洗碗。「第三夫人」千晴由於正在懷孕中，因此不勉強她做家事，但如果她仍有時間與體力，就會幫忙協助家務。渡部強調，家裡採取的政策是「想做的人就做」，就是這麼一個簡單的原則，他更直呼：「這樣大家就可以活得無壓力，更樂活地過日子。」



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