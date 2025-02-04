　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日「一夫多妻」軟飯男不再靠老婆養　成網紅月賺27萬

日男「一夫多妻」一週愛愛28次又進化！不再靠老婆養，成網紅月賺27萬。（翻自渡部龍太IG）

▲日男「一夫多妻」一週愛愛28次又進化！不再靠老婆養，成網紅月賺27萬。（圖／翻自渡部龍太IG）

圖文／鏡週刊

日本北海道37歲男子渡部龍太，因為採取「一夫多妻制」生活而走紅，過去他完全靠老婆養，遭人詬病，但現在渡部龍太再進化，成為職業網紅，更讓他月賺125萬日圓（約新台幣27萬元）的收入。

渡部龍太去年受訪時曾表示，自己擁有「6老婆」，一週做愛至少28次，他最大的願望就是能成為「生殖之神」，不斷地生小孩。近日渡部又接受《Friday》週刊訪問，他表示現在的他擁有「4老婆」，外加一名女友，總共有5名女人在他身邊。

渡部稱，目前「第一夫人」24歲的陽咲、「第二夫人」37歲彩花以及「第三夫人」28歲千晴，和他共同住在一起。另外陽咲生有一子、千晴也有一子，而千晴現在肚裡懷有雙胞胎。渡部還表示，「第四夫人」27歲千尋和他分居，但兩人仍有密切關係，另外還有「第五號」的女友也在交往中。此外，據悉渡部目前總共生有11名子女。

渡部與老婆們有一套特殊的相處之道。（翻自渡部龍太IG）

▲渡部與老婆們有一套特殊的相處之道。（圖／翻自渡部龍太IG）

渡部表示，自己過去一度靠老婆養，被稱作「吃軟飯男」，但現在的他轉為職業網紅，生活也變成「出差男」，有通告或活動就接。他宣稱經營社群與YouTube下來，月收入可達到125萬日圓。

另外渡部也再次闡述自己對一夫多妻的看法。渡部認為，「一夫一妻制」會讓男女對於彼此的伴侶，擁有太多期待，最終導致責任分配不均，有人的負擔過重。但「一夫多妻制」就可以減輕這樣的問題，大家可以分攤家庭責任與壓力，生活得更自在。

渡部以自己家庭為例，他稱家裡就讓「第一夫人」陽咲承擔煮飯料理的工作，「第二夫人」彩花包辦掃除與洗衣洗碗。「第三夫人」千晴由於正在懷孕中，因此不勉強她做家事，但如果她仍有時間與體力，就會幫忙協助家務。渡部強調，家裡採取的政策是「想做的人就做」，就是這麼一個簡單的原則，他更直呼：「這樣大家就可以活得無壓力，更樂活地過日子。」


更多鏡週刊報導
日男擁「6老婆」一週做愛逾28次　不避孕想當「造娃娃之神」靠女人養
川普運輸部長年輕影像引熱議！　實境秀上演「讓下體再次偉大」影片被挖出
【41J肉聲】中國網紅遊台灣饒河街、西門町　當街大唱「超難聽殺豬聲」意外爆紅

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
一圖看懂流感、感冒差在哪！疲倦、酸痛小心「可能是流感」
汪小菲才慟喊大S「老婆我好想你」　又失控發言：死的人應該是我
和大S一樣「變1%重症」！時間軸也超像　她狂咳血：明白那種痛
連2年同一人抽中汽車！　檢方出手要查了
吳宗憲曝大S猝逝1巧合　「凌晨就知死訊」睡不好：悶在心裡沒講

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手機找不到異狀！女用Apple Watch抓到男友外遇　同時劈腿20女

川普關稅施壓盟友！美國「恐丟全球影響力」　中國在貿易戰趁虛而入

遊艇活春宮！男女交纏甲板上「激情船震」　觀光客觀戰更嗨了

薩爾瓦多同意接收美國罪犯、非法移民　直送「世界最恐怖監獄」

日「一夫多妻」軟飯男不再靠老婆養　成網紅月賺27萬

GG套戒指卡死！鐵剪「喀擦」一聲　消防員傻眼：差點壞掉

川普大刀整肅！　美國「國際開發總署」影響重點一次看

川普再掀退群風暴！美國退出聯合國人權理事會　停止金援中東

韓38歲健身網紅猝逝！家屬稱意外亡　社群突發詭異貼文：詛咒你

吉伊卡哇「小八」配音男大18變！對比影片曝　網驚呼：同一人？

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

手機找不到異狀！女用Apple Watch抓到男友外遇　同時劈腿20女

川普關稅施壓盟友！美國「恐丟全球影響力」　中國在貿易戰趁虛而入

遊艇活春宮！男女交纏甲板上「激情船震」　觀光客觀戰更嗨了

薩爾瓦多同意接收美國罪犯、非法移民　直送「世界最恐怖監獄」

日「一夫多妻」軟飯男不再靠老婆養　成網紅月賺27萬

GG套戒指卡死！鐵剪「喀擦」一聲　消防員傻眼：差點壞掉

川普大刀整肅！　美國「國際開發總署」影響重點一次看

川普再掀退群風暴！美國退出聯合國人權理事會　停止金援中東

韓38歲健身網紅猝逝！家屬稱意外亡　社群突發詭異貼文：詛咒你

吉伊卡哇「小八」配音男大18變！對比影片曝　網驚呼：同一人？

優雅鬼蝠魟「再活一次」　經歷380天重新「優游海科館」

新竹公園明星動物「鵝寶」年後失蹤！居民憂：恐被抓去進補

粉色浪漫來襲！超商雙雄草莓季開跑　統一超業績已成長逾3成

微熱山丘超夯「草莓蘋果酥」回來了！吃得到滿滿糖漬青森蘋果餡

感冒或流感？如何正確判斷、降低感染風險？預防與舒緩對策一次學！

搶救狗狗大行動！柴犬踩空墜深谷36小時　攀樹專家驚險救援

「漫威第一家庭」回歸大銀幕！　佩德羅帕斯卡接棒《驚奇4超人》

全家推新飲品「草莓白巧可可」！情人節超狂「草莓花束」告白加分

耐震不足！台中海線危老建物要拆了　斥資1200萬改建停車場

我方已發函對岸　盼透過「觀光小兩會」溝通陸客來台

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

國際熱門新聞

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

她示警今年7月將有毀滅性強震...台灣遭波及

能別來日本就別來！她曝染流感經歷：很嚴重

大S赴日染流感驟逝！遊客曝：路人全在咳嗽

台灣獲選「最適合移民國」　亞洲唯一入選！

男和妻子愛愛　完事竟「陰莖食物中毒」

CNN：大S是華語世界最知名明星之一

台通緝犯當詐騙主管月入20萬！泰警突襲逮人

美國正式對中國進口商品加徵10%關稅

川普延緩關稅1個月　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

烏軍砲擊！澤倫斯基：北韓「多名幹部」戰死

那斯達克下挫235點！台積電ADR重跌近5％　輝達跌近3％

「大S猝逝」韓媒高度關注　曝具俊曄拒絕聯繫

美對中徵10%關稅將生效　川普：兩國可能24小時內對話

更多熱門

相關新聞

好想換工作！年後轉職怎麼提

好想換工作！年後轉職怎麼提

年後轉職一直是台灣職場的熱潮，每年都有許多上班族利用春節後的空窗期來尋找更合適、更高薪的工作。雖然年後轉職的競爭激烈，但如果準備充分，成功轉職的機率還是很高。關鍵在於掌握轉職時機與有效的策略，讓自己在競爭中脫穎而出。

疑傳染大S！陳建州IG被灌爆　網挖「黑歷史」狂酸

疑傳染大S！陳建州IG被灌爆　網挖「黑歷史」狂酸

吉伊卡哇「小八」配音男大18變　影片曝

吉伊卡哇「小八」配音男大18變　影片曝

實境秀影片曝光　川普運輸部長爆熱議

實境秀影片曝光　川普運輸部長爆熱議

許瑋倫大S都是前女友！周渝民「二度遭逢舊愛驟逝」

許瑋倫大S都是前女友！周渝民「二度遭逢舊愛驟逝」

關鍵字：

鏡週刊渡部龍太一夫多妻

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」

快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光

小痛失大S難走出

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面