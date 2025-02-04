遊艇活春宮！男女交纏甲板上「激情船震」　觀光客觀戰更嗨了

▲一對男女在遊艇上做愛，被另一艘遊艇上的觀光客拍下。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞又發生「活春宮」事件，一對男女在豪華遊艇甲板上做愛，絲毫不顧其他觀光客的感受與目光，反而更加投入，繼續辦事。

O Tempo等外媒報導，這起事件發生在濱海旅遊勝地「卡塔赫納」（Cartagena）喬隆島（Cholón），只見男女在甲板上發生性行為，儘管被另一艘遊艇的乘客拿手機拍攝，他們依然沉浸在激情之中。

Um casal foi flagrado fazendo sexo a bordo de um iate de luxo em Cartagena, na Colômbia. O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou polêmica. A polícia local afirmou que vai investigar o caso. O casal e o dono do barco podem ser punidos. pic.twitter.com/pp6e4nhsCO — O Tempo (@otempo) January 21, 2025

卡塔赫納大都會警察局表示，他們將對此案展開調查，除了影片中的男女主角，遊艇所有人也必須負起責任。

「卡塔赫納」位於哥倫比亞西北部、加勒比海沿岸，是該國著名濱海觀光小鎮，喬隆島甚至獲得「天堂島」的美譽。

不過，島上居民表示，當局對於觀光業與遊客缺乏監督與管理，原本美麗的海灘已經「不再是一個大自然的天堂，而是混亂又不尊重公共空間的地方」，除了酗酒、吸毒、噪音問題，人們早已對「活春宮」司空見慣。