打流感疫苗病歷竟寫皮膚病還開藥　高雄5醫師浮報36萬健保點數

▲打疫苗示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市某診所的5位醫師在替患者施打流感疫苗時，竟在病歷上登載「皮膚炎」、「外耳膿瘍」等不實病況，再向健保署申報健保點數，由於申報情況有異，健保署派員查核後確認作假，浮報的健保點數高達36萬多點，5位醫師事後坦承犯行遭雄檢依詐欺罪起訴，法院審理後，判處5醫師40到120日的拘役，得易科罰金。

判決指出，任職高雄某診所的陳姓、潘姓、吳姓、黃姓、陳姓等5名醫師，從2019年10月至2021年6月的1年半期間，在診所替36位患者施打流感疫苗時，在病歷上登載「異位性皮膚炎」、「外耳膿瘍」、「鼻竇炎」、「高血脂」、「皮疹」等病徵，並由配合的藥局開藥給病患，涉嫌向健保署不實申報36萬多點的健保點數。

健保署查核時發現異常，除了稽核診所約談5名醫師，也派員聯絡患者，患者們都說當時只是去診所打流感疫苗，不知道為何醫生要開藥給他們吃，也不太清楚醫生們是用什麼疾病去向健保署申請。

健保署將案件移送雄檢後，檢察官傳喚5名涉案醫師到案，5名醫師都坦承犯行，並繳回部分申報的健保點數，檢方今（21）日偵結依詐欺罪將5名醫師起訴。

法院審理時，5名醫師均坦承犯行，法官判5醫師40到120日不等的拘役，緩刑2年，並須支付公庫1至6萬元不等的罰金，全案可上訴。