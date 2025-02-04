大S流感逝掀疫苗搶打！林靜儀點名1族群：不是事到臨頭紓解緊張用

▲大S徐熙媛因染流感併發重症肺炎猝逝，資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

大S因染流感併發重症肺炎猝逝，造成全民搶打疫苗。衛福部次長林靜儀今（4）日在臉書發文談及流感疫苗接種，直接點名50-64歲成人的流感疫苗接種率不佳。她無奈表示， 「疫苗不是事到臨頭紓解緊張用的」希望符合公費資格者「今年底」也記得及早接種。

衛福部統計，昨天全台流感疫苗剩餘約20萬劑，今天則剩下16萬劑，相當於一天之內就打掉4萬劑。台北市衛生局也統計，北市昨天單日接種公費流感疫苗約6000劑，目前剩約6200劑，預估將於近日使用完畢。而新北市昨日流感疫苗接種達1萬1552人，為自1月1日起開放全民接種以來單日最高量，目前剩餘3萬餘劑。

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▲112年度流感疫苗接種計畫成果。（圖／翻攝林靜儀臉書）

林靜儀今日發文指出，終於注意到流感疫苗重要性的朋友們，現在請翻開你家的月曆，在十月那張，寫上「流感疫苗接種」。她表示，每年流感都有不同的流感病毒株，所以每年進入秋冬流感季節前，就會開始依序請高風險族群接種公費流感疫苗。

「答應我，符合公費資格的人，今年年底會記得及早接種，也會鼓勵家中長輩接種流感疫苗，好嗎？」林靜儀拿疾管署數據指出，50-64歲成人的接種率不佳，自民國110至112年連續三個流感季，分別為13.4%、18.7%、18.8%，均低於20%。她無奈表示「疫苗不是事到臨頭紓解緊張用的，依照疾管署建議的時程早點完成接種，早點安心，不好嗎？」